В Сумах 20 января отец покинул 2 своих детей дома. Старший ребенок – 6-летняя девочка – самостоятельно позвонила в полицию и сообщила, что им очень холодно и они голодные. Когда патрульные приехали в дом – были шокированы от увиденного.

Как нашли дом

Ребенок пытался объяснить, где они живут. Полицейские постоянно разговаривали с девочкой по телефону и успокаивали ее. Через некоторое время им удалось разыскать дом, сообщили в полиции Сумской области.

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Полицейские пробрались в дом, старшая дочь сначала была напуганной. Позже она рассказала, что решила звонить в полицию самостоятельно, ведь так ее учили в школе.

Ребенок добавил, что они живут с отцом, а он пошел "к кому-то в гости".

Что увидели патрульные в доме

На кровати лежал младший ребенок – 6-месячная девочка. Она плакала, а тело было очень холодным. Как обнаружили впоследствии, температура тела ребенка была лишь 34,9 градуса.

Казалось, что от холода ей и плакать не было сил. Оно и не удивительно, ведь в доме было очень холодно,

– отметила патрульная Яна

Патрульная Яна надела младшего ребенка в верхнюю одежду и согревала, прислоняя к своему телу. На место вызвали скорую помощь.

Старшая девочка сказала, что за весь день они ничего не ели.

Как объяснил ситуацию отец

В доме нашли лист, на котором был написан номер телефона отца. Правоохранители сразу начали звонить ему, чтобы понять, куда тот пошел. Сначала мужчина уверял, что дети находятся вместе с ним. Когда ему рассказали, что в дом прибыл экипаж патрульных – отец сразу вернулся домой.

По словам полицейских, он был нетрезв. Мужчина угрожающе спросил у старшей дочери, для чего та вызвала полицию. Девочка испуганно начала убеждать отца, что им было очень холодно. Патрульные требовали, чтобы мужчина не угрожал ребенку и не запугивал его.

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Где сейчас дети

Медики госпитализировали девочек с признаками переохлаждения. В то же время отца доставили в Сумское районное управление полиции – там он будет объяснять ситуацию.

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