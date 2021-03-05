Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также прокомментировал санкции США против олигарха Игоря Коломойского. Он подчеркнул, что реакция президента Владимира Зеленского будет принципиальной в отношении любого из олигархов.

Такое заявление Стефанчук сделал во время онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской европейской стратегией. Парламентарий подчеркнул: политика президента Зеленского сводится к тому, что все должны быть равными перед законом.

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Что еще заявил первый заместитель председателя Рады

По словам Стефанчука, не может быть людей, которые вводят для государства другие правила, чем это предусматривает законодательство.

"Вы видите, как президент демонстрировал это и относительно того, когда были введены санкции против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Решительной была и его реакция относительно введения санкций против одного из олигархов Виктора Медведчука и связанного с ним народного депутата Козака", – отметил первый вице-спикер.

В то же время Стефанчук выразил надежду, что схожей реакция президента будет и на введение санкций против Коломойского.

Я думаю, что аналогичная принципиальная реакция будет по отношению к любому из олигархов, независимо от его фамилии и места пребывания в Украине. Дело в том, что направление, которое демонстрирует президент Украины – это возвращение у украинцев доверия к государству, государственным институтам, и что очень для нас определяюще – к правовой системе Украины,

– подытожил он.

Схожее мнение и у Корниенко

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" считает, что расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине будет продолжаться. Говорится, в частности, о "Приватбанке". По словам Корниенко, это не зависит от того, как будут развиваться события вокруг санкций США против олигарха.

В то же время он подчеркнул, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского – не пустое слово. Поэтому "Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должны понимать, что теперь они живут по общим для всех законным правилам".

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Санкции США против Коломойского: главное

5 марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Под удар также попали семья и близкое окружение олигарха. Всем им запретили въезд в страну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине. Также он обвинил его в причастности к крупной коррупции.

По словам Блинкена, в период председательства в Днепропетровской области, с 2014 по 2015 год, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для личной выгоды.

Перед этим, в августе 2020 года, в США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из "Приватбанка". Более того, в Министерстве юстиции США считают, что эти деньги потом через значительное количество компаний отмывали по всему миру.

Что касается Украины, то 23 февраля НАБУ объявило 3 бывшим топ-работникам "Приватбанка" подозрения в растрате 136,89 миллиона гривен. Говорится о бывшем главе правления финучреждения Александре Дубилете, экс-главе одного из подразделений банка Елене Бычихиной и первом заместителе председателя правления Владимире Яценко. Последнего 22 числа громко задержали почти на границе после вылета из Украины.



Санкции США против Коломойского: детали / инфографика 24 канала