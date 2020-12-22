В свежем выпуске "Голоса Америки" за 21 декабря – в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса. Однако министр транспорта Грант Шаппс считает, что новые варианты COVID-19, вероятно, есть в других странах.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Штат Калифорния, который является одним из наиболее пострадавших от коронавируса, надеется уже к концу декабря 2 миллиона доз вакцины. Однако все ли будут прививаться – детали в сюжете.