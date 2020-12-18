Украинская миссия в ОБСЕ отреагировала на скандальное заявление вице-спикера Госдумы России Петра Толстого. Накануне политик заявил, что Украина якобы является частью России.

Реакция Украины при ОБСЕ

Такое отношение руководства России к Украине является причиной того, почему не удается достичь прогресса в переговорах нормандского и минского форматов. Миссия объявила свою реакцию на регулярном заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

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Это заявление раскрывает всю суть агрессивных действий России против территориальной целостности и суверенитета Украины: российское руководство просто не воспринимает Украину как отдельное суверенное государство,

– подчеркнули в миссии.

Кроме того, отметили, что российская сторона не заинтересована в прекращении конфликта. Она хочет, чтобы Украина полностью капитулировала перед требованиями Кремля. Делегация Украины подчеркнула, что необходимо скоординировать международное сообщество, чтобы удержать Россию за столом переговоров и закончить войну, которую же она сама начала.

Поэтому миссия приветствовала решение Европейского Совета продлить экономические и отраслевые санкции против России.

Что сказал Толстой

Вице-спикер Госдумы в эфире российского телевидения назвал Украину частью России, в частности, "ногой России, которая болит". Он утверждал якобы украинцы – это русские люди. Кроме того, политик говорил о каких-то экспериментах на украинцах, которые не довели до конца.