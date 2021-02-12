Как украинцы отреагировали на большой снег и соответствующие действия власти: свежий соцопрос
В последние дни почти все города Украины накрыли сильные снегопады. И только маленькая часть украинцев не имеет никаких претензий к местной власти в вопросе ликвидации последствий непогоды. В то же время многие решили переждать дома, пока погода не улучшится.
Источник:"Новое время"
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией Gradus Research. В общем опросили 1 тысячу граждан Украины из разных регионов.
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Сильные снегопады и реакция властей на непогоду: что думают об этом украинцы
- 42,3% респондентов отметили, что заснеженные улицы почищены плохо, и это вызывает проблемы. 74,6% опрошенных считают, что выход из ситуации – использование максимально возможного числа снегоуборочной техники и привлечение работников коммунальных служб.
- 8,7% предлагают объявить дни с наиболее сложной погодной ситуацией нерабочими, чтобы люди оставались дома.
- 58,8% украинцев решили переждать, пока погодные условия не улучшатся.
- 25% сами расчищают снег, если местные коммунальные службы не справляются.
- 4,7% в таком случае пишут жалобы в местные органы власти.
- 51,7% респондентов считают, что во время сильных снегопадов родителям следует дать возможность по желанию оставлять детей дома. Между тем школы должны быть способны организовать онлайн-трансляцию занятий.
- 10,5% предлагают оставить обычный режим работы учебных заведений.
- 45,1% опрошенных украинцев во время снегопадов пересаживаются на общественный транспорт.
- 31,1% продолжают использовать личные автомобили.
- 26,7% передвигаются по городу пешком.
Подробнее об опросе
- Его проводили 10 февраля 2021 года с 12:51 до 16:03.
- Размер выборки – 1 тысяча респондентов.
- Опрос проходил методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отражает структуру населения городов с числом жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
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