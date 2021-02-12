В последние дни почти все города Украины накрыли сильные снегопады. И только маленькая часть украинцев не имеет никаких претензий к местной власти в вопросе ликвидации последствий непогоды. В то же время многие решили переждать дома, пока погода не улучшится.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией Gradus Research. В общем опросили 1 тысячу граждан Украины из разных регионов. Актуально Украину замело снегом: какая ситуация в областях – фото, видео Сильные снегопады и реакция властей на непогоду: что думают об этом украинцы 42,3% респондентов отметили, что заснеженные улицы почищены плохо, и это вызывает проблемы. 74,6% опрошенных считают, что выход из ситуации – использование максимально возможного числа снегоуборочной техники и привлечение работников коммунальных служб. 8,7% предлагают объявить дни с наиболее сложной погодной ситуацией нерабочими, чтобы люди оставались дома. 58,8% украинцев решили переждать, пока погодные условия не улучшатся. 25% сами расчищают снег, если местные коммунальные службы не справляются. 4,7% в таком случае пишут жалобы в местные органы власти. 51,7% респондентов считают, что во время сильных снегопадов родителям следует дать возможность по желанию оставлять детей дома. Между тем школы должны быть способны организовать онлайн-трансляцию занятий. 10,5% предлагают оставить обычный режим работы учебных заведений. 45,1% опрошенных украинцев во время снегопадов пересаживаются на общественный транспорт. 31,1% продолжают использовать личные автомобили. 26,7% передвигаются по городу пешком. Заметим! Из-за непогоды во многих городах и областях ограничили движение транспорта. Кроме того, в Ровно и Львове школы перешли на дистанционное обучение. Подробнее об опросе Его проводили 10 февраля 2021 года с 12:51 до 16:03.

Размер выборки – 1 тысяча респондентов.

Опрос проходил методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отражает структуру населения городов с числом жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Обратите внимание! Снежные метели не отступают из Украины. Правда, такую погоду прогнозируют только на Правобережье, и здесь температура опустится ниже нуля. Что касается остальной территории Украины, то там следует ожидать как минимум снега с дождем.



Подробнее с прогнозом на 12 февраля можете ознакомиться по этой ссылке.