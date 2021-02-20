Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против кума Владимира Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда людей. Их обвинили в финансировании оккупантов на Донбассе.

О том, как украинцы в социальных сетях реагировали на введение санкций против лидера ОПЗЖ, читайте в материале 24 канала.

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Реакция соцсетей на санкции против Медведчука

Бывший пленник Кремля Олег Сенцов иронично отметил, что санкции, мол, готовились еще при каденции Петра Порошенко, а Владимир Зеленский просто воспользовался этим. Кстати, режиссер сказал так потому, что ранее Порошенко заявлял, что готовил санкции против Тараса Козака, но не успел их одобрить.

Шоумен и политик Сергей Притула поблагодарил за санкции "дедушку Джо". Вероятно, он имел в виду президента США Джо Байдена.

Журналист Юрий Бутусов назвал такое решение СНБО успешным. По его словам, Зеленский сделал Медведчука и политику Путина в Украине незаконными. Санкции против нардепа журналист очертил как "историческое решение" СНБО.

Журналист и историк Вахтанг Кипиани, книгу которого запретили в Украине по иску Медведчука, написал, что теперь понял, почему суд не рассматривал его апелляцию.

Кстати, пользователь сети Азад Сафаров отметил, что пока Медведчук пытался запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", ему самому "запретили все".

Экономист Сергей Фурса иронично заявил, что СНБО "замахнулось на святое – на Медведчука". Теперь, мол, Вадим Рабинович один в ОПЗЖ без соратников не справится.

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Денис Казанский заявил, что в ответ на санкции против своего кума Путин должен ввести ограничения против так называемой "ЛНР".

Журналист Денис Бигус написал, что теперь за действиями СНБО наблюдать гораздо интереснее, чем за сериалами американской компании HBO.

Пользователь сети Михаил Ткач предложил устроить для Медведчука и Козака специальный челлендж.

Политолог Виктор Таран заявил, что теперь ожидает судебный процесс, на котором Медведчук сам себя сможет защищать.

Обратите внимание! СНБО ввела санкции против Медведчука и других политиков 19 февраля. В России уже отреагировали на такое решение. Говорят, что это "репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков, которые набирают все большие обороты в Украине". Больше о санкциях – читайте здесь.