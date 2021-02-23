Не думали, что все же решатся: реакция соцсетей на приговор Сергею Стерненко
Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Такой приговор активисту вынесли за "похищение человека и попытку завладения средствами". Сразу после озвучивания решения суда, украинские соцсети взорвались реакцией.
Источник:24 канал
Как отреагировали на резонансный приговор Стерненко известные политические, общественные деятели, журналисты и активисты – читайте в материале.
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Большинство неравнодушных граждан солидарны с самим Сергеем Стерненко, который назвал это дело против себя – политически мотивированным.
- Максим Нефедов
Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал приговор Стерненко позором для украинской судебно-правоохранительной системы и реваншем российской гидры.
Люди, которые это придумали, явно забыли, чем в Украине завершаются дела политических заключенных,
– сказал Нефедов.
- "Голос"
В политсиле "Голос" тоже возмущены решением суда. В партии отметили, что теперь судебная система превратилась в орудие давления и устранения неугодных.
"Голос" считает несправедливым приговор суда, который бросил Сергея за решетку на 7 лет и 3 месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам якобы пострадавший,
– говорится в сообщении политсилы.
В политической силе надеются, что апелляция восстановит справедливость в отношении Стерненко. Проблему решить можно только глобально через реформу судебной системы.
- Денис Бигус
Значительно более резким в высказываниях был журналист, руководитель Bihus.info Денис Бигус.
До последнего не верил, что решатся. Мразоты,
– написал журналист.
- Маси Найем
Солидарен с оценкой Бигуса и адвокат Маси Найем. Он охарактеризовал ситуацию, как далекой от правосудия.
Это не о правосудии. Не о справедливости,
– отметил Найем.
- Олег Сенцов
Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов подобрал для вершителей правосудия короткую и емкую характеристику – "отбросы".
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