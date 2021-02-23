Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Такой приговор активисту вынесли за "похищение человека и попытку завладения средствами". Сразу после озвучивания решения суда, украинские соцсети взорвались реакцией.

Как отреагировали на резонансный приговор Стерненко известные политические, общественные деятели, журналисты и активисты – читайте в материале.

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Большинство неравнодушных граждан солидарны с самим Сергеем Стерненко, который назвал это дело против себя – политически мотивированным.

Максим Нефедов

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал приговор Стерненко позором для украинской судебно-правоохранительной системы и реваншем российской гидры.

Люди, которые это придумали, явно забыли, чем в Украине завершаются дела политических заключенных,

– сказал Нефедов.

"Голос"

В политсиле "Голос" тоже возмущены решением суда. В партии отметили, что теперь судебная система превратилась в орудие давления и устранения неугодных.

"Голос" считает несправедливым приговор суда, который бросил Сергея за решетку на 7 лет и 3 месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам якобы пострадавший,

– говорится в сообщении политсилы.

В политической силе надеются, что апелляция восстановит справедливость в отношении Стерненко. Проблему решить можно только глобально через реформу судебной системы.

Денис Бигус

Значительно более резким в высказываниях был журналист, руководитель Bihus.info Денис Бигус.

До последнего не верил, что решатся. Мразоты,

– написал журналист.

Маси Найем

Солидарен с оценкой Бигуса и адвокат Маси Найем. Он охарактеризовал ситуацию, как далекой от правосудия.

Это не о правосудии. Не о справедливости,

– отметил Найем.

Олег Сенцов

Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов подобрал для вершителей правосудия короткую и емкую характеристику – "отбросы".

Обратите внимание! Сергея Стерненко признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Говорится о 300 гривнах. По словам самого Стерненко, Щербич – титушка и пророссийский коллаборационист. Стерненко говорит, что все дело базируется только на показаниях Щербича.