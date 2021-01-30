Завод "Маяк" показал мультикалиберную платформу "КалашНаш". Его цель – переход эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов. Такая новость очень взбудоражила россиян.

Источник: "Техника войны" на 24 канале

Какими еще оружейными новостями запомнилась неделя уходящая – узнайте в программе.

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Самолет Ан-178, боевые танки Т-80 и ракета "Молния"

Министр обороны Украины Андрей Таран проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на некоторых предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

На государственном предприятии "Антонов" начали строительство первого транспортного самолета Ан-178 для Вооруженных Сил Украины. Государственный "Укрэксимбанк" предоставил производителю почти 3 миллиарда гривен кредитования на производство трех воздушных судов.

Командование ВМС и представители турецкой компании Baykar MAKINA договорились о приобретении украинской стороной комплексов беспилотных летательных аппаратов с улучшенными характеристиками.

"Львовский бронетанковый завод" освоил ремонт и модернизацию основных боевых танков Т-80. Ранее такие работы в Украине осуществлял только Харьковский бронетанковый завод.

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Конструкторское бюро "Южное" показало ракету класса "воздух-поверхность" "Молния". Она имеет дальность полета 110 километров и предназначена для уничтожения наземных или надводных целей.

Боевая машина Type-X, вертолет Defiant-X и летательный аппарат WJ-700

• Популярная немецкая торговая марка LOWA расширила свою коллекцию версии R-8S GTX Patrol Coyote. Новинка ориентирована на американский рынок.

• Роботизированная боевая машина среднего класса Type-X, созданная эстонской компанией Milrem Robotics, прошла первые испытания на мобильность. Беспилотник станет интеллектуальным сопровождающим основных боевых танков БМП.

• В Стамбуле 23 января состоялась церемония спуска на воду первого отечественного фрегата F515 Istanbul. Турецкий флот получит головной корабль по программе Мильгема в 2023 году.

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• Компании "Сикорский" и Boeing продемонстрировали Defiant-X – усовершенствованную версию перспективного вертолета. Шасси прототипа получило переднее колесо, в корпусе уже не заметно выступающее выхлопное отверстие, носовая часть стала более вытянутой, а гребень на задней части фюзеляжа ярко выражен.

• Перспективный ударный беспилотный летательный аппарат КНР WJ-700 совершил свой первый полет. Это единственный ныне китайский высотный высокоскоростной аппарат большой продолжительности полета, способный выполнять как боевые, так и разведывательные миссии.

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