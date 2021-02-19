Реакция Петра Порошенко на якобы закрытие телеканала "Прямой" и его покупка были определенным "спектаклем". В частности, политик решил использовать тему санкций как запугивание, что власть борется не с пророссийскими силами, а с политическими оппонентами.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что такой же тезис часто распространяет российская пропаганда. Он отметил, что представители патриотической оппозиции в Украине иногда действуют в унисон с пророссийской.

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По словам Фесенко, во время президентской каденции Порошенко было проблемой то, что пророссийские силы не боялись представителей украинской власти. В частности, они начали действовать безнаказанно и даже вызывающе.

Теперь у них есть опасения, поэтому это означает, что власть сделала правильные шаги,

– подчеркнул Фесенко.

По мнению Фесенко, факт того, что на "Прямом" после закрытия каналов Тараса Козака начали появляться представители Виктора Медведчука, вызывает определенные подозрения о вероятной "двойной игре".

Чего ожидать от заседания СНБО

Политолог предположил, что вероятно заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое состоится 19 февраля, не приведет к введению санкций в отношении Виктора Медведчука. Как он отметил, их могут ввести против компаний и бизнес-структур, которые связаны с этим политиком.

"Если будет материал о связях Медведчука или его компаний со структурами ОРДЛО, то это основание для введения санкций. Такой сценарий я не исключаю", – заявил он.

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Фесенко также отметил, что на заседании СНБО нужно рассмотреть вопрос о военно-политической ситуации на Донбассе и переговорах. По его словам, это стоит делать именно в закрытом режиме, ведь ситуация очень непростая.

Мы не можем выйти из переговорного процесса, разорвать минские соглашения, но именно на заседании СНБО стоит найти и обсудить ответы на действия пророссийских боевиков,

– подчеркнул Фесенко.

Политолог добавил, что нужно обсудить и тактику переговорного процесса. В частности, в этом направлении он ожидает активизации властей США. Фесенко также предположил, что решения СНБО скорее всего будут непубличными.