Недавно во фракции "Голос" вспыхнул скандал, который возник из-за разногласий в голосовании по антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований. Отдельные нардепы заявили, что их предупредили об исключении. В "Голосе" уверяют: никого не выгоняли, однако партийные решения – обязательны к исполнению.

Об этом говорится в официальном заявлении политсилы. В партии говорят, что именно сейчас вопрос партийной дисциплины – стал критическим, как никогда. Одинаковые принципы действуют как для Верховной Рады, так и для местных советов.

К теме Из-за голосования за президентский законопроект из "Голоса" могут исключить депутатов

Исключений по соблюдению решений не будет, – "Голос"

Мы убеждены, что в нашей партии решения должны приниматься вместе, а их соблюдение – обязательно для всех. Исключений не будет, потому что от этого зависит наша эффективность и выполнение нашей программы,

– говорят в "Голосе".

Что касается ситуации, которая недавно возникла в парламенте, то это в политсиле назвали "прецедентом нарушения партийной и фракционной дисциплины". Вопрос согласования конституционной процедуры по вопросам полномочий президента считают таким, что не может оставаться без внимания.

Контрольно-ревизионную комиссию партии попросили оценить инцидент

"Политический совет не мог не отреагировать на ситуацию, которая сложилась в зале ВРУ 16 марта 2021 года и осудил совместное голосование части фракции "Голоса" в Верховной Раде вместе с представителями большинства от "Слуг Народа" и олигархических групп. Также в соответствии с процедурами Устава партии политсовет обратился к Контрольно-ревизионной комиссии партии с просьбой дать оценку этому инциденту и исследовать причины и обстоятельства голосования членов фракции", – рассказали в "Голосе".

В официальном заявлении говорится, что сообщение отдельных нардепов об их исключении – неправда. В политсиле также отметили, что надеются, что коммуникацию во фракции таки удастся наладить.

Что известно о скандале в "Голосе"