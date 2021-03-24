Соблюдение решений партии обязательно для всех: реакция "Голоса" на "нарушение дисциплины"
Недавно во фракции "Голос" вспыхнул скандал, который возник из-за разногласий в голосовании по антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований. Отдельные нардепы заявили, что их предупредили об исключении. В "Голосе" уверяют: никого не выгоняли, однако партийные решения – обязательны к исполнению.
Источник:"Голос"
Об этом говорится в официальном заявлении политсилы. В партии говорят, что именно сейчас вопрос партийной дисциплины – стал критическим, как никогда. Одинаковые принципы действуют как для Верховной Рады, так и для местных советов.
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Исключений по соблюдению решений не будет, – "Голос"
Мы убеждены, что в нашей партии решения должны приниматься вместе, а их соблюдение – обязательно для всех. Исключений не будет, потому что от этого зависит наша эффективность и выполнение нашей программы,
– говорят в "Голосе".
Что касается ситуации, которая недавно возникла в парламенте, то это в политсиле назвали "прецедентом нарушения партийной и фракционной дисциплины". Вопрос согласования конституционной процедуры по вопросам полномочий президента считают таким, что не может оставаться без внимания.
Контрольно-ревизионную комиссию партии попросили оценить инцидент
"Политический совет не мог не отреагировать на ситуацию, которая сложилась в зале ВРУ 16 марта 2021 года и осудил совместное голосование части фракции "Голоса" в Верховной Раде вместе с представителями большинства от "Слуг Народа" и олигархических групп. Также в соответствии с процедурами Устава партии политсовет обратился к Контрольно-ревизионной комиссии партии с просьбой дать оценку этому инциденту и исследовать причины и обстоятельства голосования членов фракции", – рассказали в "Голосе".
В официальном заявлении говорится, что сообщение отдельных нардепов об их исключении – неправда. В политсиле также отметили, что надеются, что коммуникацию во фракции таки удастся наладить.
Что известно о скандале в "Голосе"
- Политсовет партии обсудил вопрос поддержки законопроекта №5133. Этот документ ограничивает субъектность НАБУ и ГБР и передает большую часть полномочий президенту.
- Однако законопроект таки поддержал ряд нардепов политсилы.
- Один из парламентариев от "Голоса" Ярослав Юрчишин пояснил, что вместе с коллегами проголосовал за направление в КСУ.
- Юрчишин отмечает, что документ не поддерживает, однако хочет, чтобы его рассмотрел КСУ.
- На заседании политсовета обсуждали инцидент с голосованием.
- По словам Юрчишина, из фракции выжимают "неугодных".
- Председатель фракции Ярослав Железняк информацию о возможном исключении нардепов опроверг.
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