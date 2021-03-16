В оккупированном Крыму заявили, что якобы поймали украинского "шпиона". На это уже отреагировала украинская разведка. Там считают, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации полуострова.

В ведомстве пояснили, какова цель кроется за информацией российской ФСБ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма.

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Говорится о создании соответствующего фона для инициированного Россией неформального заседания Совбеза ООН по вопросам крымской проблематики. Оно состоится 17 марта.

Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма – это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова,

– подчеркнули в разведке.

Там также добавили, что Россия нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Донбассе.

Кроме этого, отметили в Службе внешней разведки, Кремль стремится дискредитировать инициативу "Крымская платформа" по мирной реинтеграции украинского полуострова.

Важно! 11 марта СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Там пообещали, что в ближайшее время с документом смогут ознакомиться все украинцы.

Что ранее заявили в ФСБ

Там сообщили о задержанном россиянине Есипенко, который якобы шпионил для Украины. В центре общественных связей ФСБ добавили, что у него изъяли взрывное устройство.

Кроме этого, в Федеральной службе безопасности подчеркнули, что возбудили против мужчины уголовное дело. Однако в чем конкретно его обвиняют – не пока еще не уточнили.