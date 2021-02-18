Разумный компромисс – Зеленский о дешевой растаможке "евроблях"
Президент Владимир Зеленский поддержал одобрение в первом чтении законопроектов о дешевой растаможке авто на еврономерах. Такое решение президент назвал "разумным компромиссом".
Источник:Офис Президента
Зеленский неоднократно призывал народных избранников разработать и принять доступный механизм растаможки автомобилей, которые привозят из Европы.
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Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов,
– подчеркнул президент.
Кроме того, президент отметил, что такое решение позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто. Это поможет обеспечить необходимую безопасность для всех участников дорожного движения.
Что сказал министр инфраструктуры
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заметил, что процедура – проста и понятна.
- Формула растаможки не зависит от стоимости автомобиля. Учитывать будут только возраст, объем и тип двигателя.
- Границы базовой ставки – от 0 до 150 евро.
Что было раньше
- 18 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах.
- Эти законопроекты предусматривают, что сумма растаможки "евроблях" составит около тысячи евро.
- Вместе с тем такая цена будет касаться только автомобилей, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.
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