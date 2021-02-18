Президент Владимир Зеленский поддержал одобрение в первом чтении законопроектов о дешевой растаможке авто на еврономерах. Такое решение президент назвал "разумным компромиссом".

Зеленский неоднократно призывал народных избранников разработать и принять доступный механизм растаможки автомобилей, которые привозят из Европы.

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Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов,

– подчеркнул президент.

Кроме того, президент отметил, что такое решение позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто. Это поможет обеспечить необходимую безопасность для всех участников дорожного движения.

Что сказал министр инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заметил, что процедура – проста и понятна.

Формула растаможки не зависит от стоимости автомобиля. Учитывать будут только возраст, объем и тип двигателя.

Границы базовой ставки – от 0 до 150 евро.

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