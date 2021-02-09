Рейтинг спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в обществе постепенно растет. Однако главе парламента пока не выгодно идти вопреки Владимиру Зеленскому, ведь президент является лидером электоральных симпатий.

Главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина рассказал, что позиция Разумкова по многим политическим вопросам не очень нравится Офису Президента. Он предположил, что из-за этого могут быть какие-то переговоры со спикером Рады и попытки изменить его позицию.

Читайте также Как решить вопрос тарифов в Украине: Разумков обнародовал шаги власти

Однако Щербина заявил, что радикальных шагов команды президента в отношении Разумкова не будет. Все из-за того, что на него ориентируется значительное количество нардепов.

По мнению журналиста, рост рейтинга Разумкова является прогнозируемым, однако он не является значительным.

Справка. Центр Разумкова 9 февраля обнародовал рейтинг кандидатов на пост президента. Согласно ему, на выборах главы государства за Дмитрия Разумкова проголосовали бы 2,1% украинцев. В то же время рейтинг действующего президента составляет 23,1%.

Это хороший старт, но говорить, что это существенный рост в общепрезидентском рейтинге еще преждевременно,

– подчеркнул он.

К теме Позицию страуса нельзя занимать, – Разумков о заблокированных NewsOne, ZIK и "112 Украина"

Щербина также предположил, что Разумков может создать свою партию, однако еще не сейчас. По его словам, если бы спикер парламента сделал это теперь, то такое решение было бы неоправданным, ведь еще не время и не место для этого.

"Потенциально создать какой-то проект спикер, наверное, может. Имеет ли он такие амбиции – проверенной информации не имею, но думаю, что они у него есть", – предположил Щербина.

Журналист также добавил, что сейчас трудно прогнозировать, удастся ли реализовать такой проект, ведь его надо начинать почти с нуля.

Обратите внимание! Согласно опросу, больше всего украинцев доверяют именно Дмитрию Разумкову. Его рейтинг доверия составляет 32%. На 2 строчке оказался Владимир Зеленский.