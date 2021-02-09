Рейтинг спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у суспільстві поступово зростає. Однак главі парламенту наразі не вигідно йти всупереч Володимиру Зеленському, адже президент є лідером електоральних симпатій.

Головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина розповів, що позиція Разумкова стосовно багатьох політичних питань не дуже подобається Офісу Президента. Він припустив, що через це можуть бути якісь перемовини зі спікером Ради й намагання змінити його позицію.

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Однак Щербина заявив, що радикальних кроків команди президента стосовно Разумкова не буде. Усе через те, що на нього орієнтується значна кількість нардепів.

На думку журналіста, зростання рейтингу Разумкова є прогнозованим, однак воно не є значним.

Довідка. Центр Разумкова 9 лютого оприлюднив рейтинг кандидатів на посаду президента. Відповідно до нього, на виборах глави держави за Дмитра Разумкова проголосували б 2,1% українців. Водночас рейтинг чинного президента становить 23,1%.

Це хороший старт, але казати, що це суттєве зростання у загальнопрезидентському рейтингу ще передчасно,

– наголосив він.

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Щербина також припустив, що Разумков може створити свою партію, однак ще не зараз. За його словами, якби спікер парламенту зробив це тепер, то таке рішення було б невиправданим, адже ще не час і не місце для цього.

"Потенційно створити якийсь проєкт спікер, напевно, може. Чи має він такі амбіції – перевіреної інформації не маю, але думаю, що вони у нього є", – припустив Щербина.

Журналіст також додав, що наразі важко прогнозувати, чи вдасться реалізувати такий проєкт, адже його треба починати треба майже з нуля.

Зверніть увагу! Згідно з опитуванням, найбільше українців довіряють саме Дмитру Разумкову. Його рейтинг довіри становить 32%. На 2 сходинці опинився Володимир Зеленський.