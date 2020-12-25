Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины IX созыва нет. Деятельность народных депутатов в парламенте и за его пределами доказывает то, что он является дееспособным.

Предпосылок для досрочных парламентских выборов нет. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, информирует пресс-служба Апаратта ВРУ.

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Заявление Разумкова

Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно принимают участие в работе Верховной Рады, как в зале, так и за ее пределами, и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным,

– подчеркнул он.

Также председатель парламента выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не будет. Однако, если предпосылки таки возникнут, тогда он будет действовать в рамках закона.

"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", – резюмировал Разумков.

Обратите внимание! Депутатов Верховной Рады IX созыва избирали на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В состав Совета по пропорциональной системе вошли представители 5 партий, еще 5 партий – по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Почему речь идет о досрочных выборах

Согласно свежим данным Социологической группы "Рейтинг", украинцы недовольны работой депутатов, правительства и президента. Роспуск парламента и досрочные перевыборы поддерживают 58% граждан Украины. Такой опрос провели 16-20 декабря по целой стране, кроме оккупированных территорий.