Совет нацбезопасности и обороны собрался на заседание 11 марта. Из 20 членов СНБО пришли лишь 18. Не было председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сообщил, что спикер находится в командировке, а Шевченко – заболел.

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Разумков уехал в командировку в Хмельницкую область

В подтверждение слов Данилова председатель Верховной Рады опубликовал пост из Хмельницкой области. Разумков рассказал, что во время командировки встречался с представителями бизнеса. Они обсуждали индустриальные парки, законопроект о которых парламент должен рассмотреть на следующей неделе. Также спикер и бизнесмены поговорили о принятом законе об "инвестиционных нянях".

Разумков не был на предыдущем заседании СНБО

Отметим, что Дмитрий Разумков не присутствовал на заседании СНБО 26 февраля. На нем рассматривали вопрос двойного гражданства и наложили санкции против 10 человек. Тогда спикер отметил, что пропустил заседание не целенаправленно, просто поздно о нем узнал.

Рассмотрели на заседании СНБО 11 марта?

– Продлили санкции против 2 российских банков.

– СБУ изучит вопрос так называемых Харьковских соглашений.

– Создание Центра противодействия дезинформации.

– Назначили проверку "Донецкоблгаза".

– Одобрили национализацию "Мотор Сичи".