Разумкова снова не было на заседании СНБО: где спикер
Совет нацбезопасности и обороны собрался на заседание 11 марта. Из 20 членов СНБО пришли лишь 18. Не было председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
Источник:24 канал
Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сообщил, что спикер находится в командировке, а Шевченко – заболел.
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Разумков уехал в командировку в Хмельницкую область
В подтверждение слов Данилова председатель Верховной Рады опубликовал пост из Хмельницкой области. Разумков рассказал, что во время командировки встречался с представителями бизнеса. Они обсуждали индустриальные парки, законопроект о которых парламент должен рассмотреть на следующей неделе. Также спикер и бизнесмены поговорили о принятом законе об "инвестиционных нянях".
Разумков не был на предыдущем заседании СНБО
Отметим, что Дмитрий Разумков не присутствовал на заседании СНБО 26 февраля. На нем рассматривали вопрос двойного гражданства и наложили санкции против 10 человек. Тогда спикер отметил, что пропустил заседание не целенаправленно, просто поздно о нем узнал.
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