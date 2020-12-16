В Украине создадут еще один фонд для борьбы с коронавирусом, – Разумков
В Украине, кроме уже имеющегося ковидного фонда, создадут еще один. Деньги из такого спецфонда также пойдут на борьбу с коронавирусом, а еще на финансирование вакцинации и повышение зарплат медикам.
Дополнительный фонд решили создать после консультаций с представителями фракций и Кабмина. Об этом 16 декабря заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает агентство Интерфакс-Украина.
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Заявление Разумкова
В спецфонд, скорее всего, по результатам первого квартала будут направляться деньги, которые пойдут на вакцинацию, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат,
– сказал спикер Рады.
Он добавил, что изначально во время обсуждений проекта госбюджета-2021 создавать отдельный фонд не планировали.
Это не ковидный фонд
Как отметил Разумков, этот фонд не будет называться "ковидным" и средств в нем будет меньше, чем в уже созданном.
Бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала
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