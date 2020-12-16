В Украине, кроме уже имеющегося ковидного фонда, создадут еще один. Деньги из такого спецфонда также пойдут на борьбу с коронавирусом, а еще на финансирование вакцинации и повышение зарплат медикам.

Дополнительный фонд решили создать после консультаций с представителями фракций и Кабмина. Об этом 16 декабря заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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Заявление Разумкова

В спецфонд, скорее всего, по результатам первого квартала будут направляться деньги, которые пойдут на вакцинацию, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат,

– сказал спикер Рады.

Он добавил, что изначально во время обсуждений проекта госбюджета-2021 создавать отдельный фонд не планировали.

Это не ковидный фонд

Как отметил Разумков, этот фонд не будет называться "ковидным" и средств в нем будет меньше, чем в уже созданном.

Обратите внимание! Верховная Рада 15 декабря одобрила законопроект госбюджета на 2021 год. В главном финансовом документе страны предусмотрели средства на борьбу с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе и для Министерства здравоохранения, образования и МВД.

Бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала