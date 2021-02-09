Разумков возглавил рейтинг доверия к политикам: на каком месте Зеленский
Больше всего украинцев доверяют спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Его рейтинг доверия составляет 32%. На второй строчке оказался президент Владимир Зеленский.
Источник:Центр Разумкова
Преимущественно украинцы не доверяют политикам. Ниже всех в рейтинге доверия оказались глава Офиса Президента Андрей Ермак и генпрокурор Ирина Венедиктова.
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Какой рейтинг доверия
- Дмитрий Разумков – доверяют 32%, но 53% не доверяют;
- Владимир Зеленский – соответственно 26,5% и 65,5%,
- Юрий Бойко – 22% и 70%,
- Петр Порошенко – 19,5% и 75,5%,
- Юлия Тимошенко – 19% и 75%,
- Святослав Вакарчук – 18% и 70%,
- Виктор Медведчук – 15% и 77,5%,
- Михаил Саакашвили – 14% и 74%,
- Вадим Рабинович – 14% и 76,5%,
- Арсен Аваков – 12% и 76%,
- Денис Шмыгаль – 8% и 71,5%,
- Андрей Ермак – 6% и 64%,
- Ирина Венедиктова – 5% и 60%.
Кому украинцы доверяли раньше
- В начале 2021 года, согласно опросу "Рейтинга", больше всего граждан доверяли Зеленскому – 41% украинцев. Разумков с 29% доверия был на втором месте. На третьем месте был Бойко.
- К слову, согласно опросу Киевского международного института социологии, в конце января рейтинг доверия возглавлял мэр Киева Виталий Кличко.
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