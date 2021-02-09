Больше всего украинцев доверяют спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Его рейтинг доверия составляет 32%. На второй строчке оказался президент Владимир Зеленский.

Преимущественно украинцы не доверяют политикам. Ниже всех в рейтинге доверия оказались глава Офиса Президента Андрей Ермак и генпрокурор Ирина Венедиктова. Важно Обновленный президентский рейтинг: сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского Какой рейтинг доверия Дмитрий Разумков – доверяют 32%, но 53% не доверяют;

Владимир Зеленский – соответственно 26,5% и 65,5%,

Юрий Бойко – 22% и 70%,

Петр Порошенко – 19,5% и 75,5%,

Юлия Тимошенко – 19% и 75%,

Святослав Вакарчук – 18% и 70%,

Виктор Медведчук – 15% и 77,5%,

Михаил Саакашвили – 14% и 74%,

Вадим Рабинович – 14% и 76,5%,

Арсен Аваков – 12% и 76%,

Денис Шмыгаль – 8% и 71,5%,

Андрей Ермак – 6% и 64%,

Ирина Венедиктова – 5% и 60%. Обратите внимание! Исследование провел Центр Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью "лицом к лицу". Опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентирует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Кому украинцы доверяли раньше В начале 2021 года, согласно опросу "Рейтинга", больше всего граждан доверяли Зеленскому – 41% украинцев. Разумков с 29% доверия был на втором месте. На третьем месте был Бойко.

К слову, согласно опросу Киевского международного института социологии, в конце января рейтинг доверия возглавлял мэр Киева Виталий Кличко.