Дмитрий Разумков утверждает, что после того, как возглавил парламент, у него стало больше друзей. Однако политик уверяет, что среди них нет ни одного олигарха.

С кем дружит Разумков

Много друзей появилось во время избирательной кампании. Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

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Действительно, за эти полтора года у меня появилось большое количество людей, которых я могу назвать друзьями... Есть и политики, есть журналисты, есть и представители общественного сектора,

– добавил спикер.

Однако Разумков подчеркнул, что олигархов среди его друзей нет. Кроме того, Разумков убеждает, что ни разу представители крупного бизнеса не предлагали ему деньги. По его словам, между ними никогда не было переговоров и с некоторыми этими бизнесменами он даже не знаком.

Также политик утверждает, что не договаривался с олигархами относительно его присутствия на разных телеканалах.

Отметим, Разумков признался, что у него с президентом Владимиром Зеленским "абсолютно нормальные отношения". За время пребывания политиков на должностях их отношения не изменились.

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