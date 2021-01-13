В среду, 13 января, спикер Дмитрий Разумков созывает на совещание премьера Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Встреча запланирована на 16:00.

Также на совещании будет присутствовать министр энергетики Юрий Витренко. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Также там будут председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, руководство НКРЭКУ, главы фракций и групп,

– говорится в сообщение.

По предварительным данным, в Раде будут обсуждать вопросы тарифов для населения. После результатов встречи ожидают официальное сообщение от участников совещания.

Что было раньше

12 января Шмыгаль провел совещание с Витренко и Коболевым. Там обсуждали ситуацию с тарифами в Украине.

В частности, рост тарифов на газ и его доставку.

По результатам совещания, Шмыгаль объявил о наработке 2 подходов, которые "позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".

Обратите внимание! С 1 января в Украине выросла цена за распределение газа. Это вызвало недовольство у населения. В частности, в ряде городов Украины люди вышли на акции протеста.