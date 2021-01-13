Разумков созывает совещание из-за тарифов, – СМИ
В среду, 13 января, спикер Дмитрий Разумков созывает на совещание премьера Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Встреча запланирована на 16:00.
Также на совещании будет присутствовать министр энергетики Юрий Витренко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Актуально Тарифная проблема: почему выросли цены на газ
Также там будут председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, руководство НКРЭКУ, главы фракций и групп,
– говорится в сообщение.
По предварительным данным, в Раде будут обсуждать вопросы тарифов для населения. После результатов встречи ожидают официальное сообщение от участников совещания.
Что было раньше
- 12 января Шмыгаль провел совещание с Витренко и Коболевым. Там обсуждали ситуацию с тарифами в Украине.
- В частности, рост тарифов на газ и его доставку.
- По результатам совещания, Шмыгаль объявил о наработке 2 подходов, которые "позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter