Разумков сомневается, что депутатов привлекут к ответственности за Харьковские соглашения
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил сомнение в том, что тех, кто голосовал за Харьковские соглашения, удастся привлечь к ответственности. По крайней мере так, как это заявили в СНБО.
Источник:24 канал
Такое мнение председатель Верховной Рады высказал во время брифинга в парламенте. Разумков отметил: в Верховную Раду уже приходила СБУ.
Кстати Данилов отреагировал на вероятную причастность своего заместителя Демченко к харьковским соглашениям
Что сказал Разумков о Харьковских соглашениях
Силовики в парламенте хотели получить информацию о том, кто и как голосовал за соглашения. Относительно того, почему депутатов не смогут наказать так, как это заявили в СНБО, Разумков ответил – все из-за иммунитета.
Я очень хорошо помню Конституцию, статья 80: "Депутаты не несут ответственности за свои действия и голосование в стенах Верховной Рады. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, действует индемнитет,
– сказал Разумков.
Он отметил: сомневается, что та идея, которая была озвучена, может быть реализована в полном объеме. Но многозначительно подытожил: "Посмотрим... Суд есть суд".
Что такое индемнитет?
Это юридический термин, по которому депутат не несет ответственности за свои высказывания и голосование в процессе осуществления депутатских полномочий.
Суть заключается в защите от ареста или других процессуальных действий, связанных с ограничением личных прав и свобод, а также судебного преследования.
Данные с сайта ВР
В отношении других участников процесса: кто готовил эти материалы, кто предлагал делать то или иное рассмотрение вопроса в стенах Верховной Рады, спикер отметил – здесь есть другие аспекты. "Те, кто были вовлечены в этот процесс, действительно могут понести ответственность", – сказал он.
Харьковские соглашения: главное
- Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года Дмитрий Медведев и Виктор Янукович.
- Затем его ратифицировала Верховная Рада 236 голосами депутатов.
- Соглашение поддержали и министры тогдашнего правительства Азарова.
- По документу пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлили на 25 лет. За это Украине дали 30% скидку на газ.
- В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений.
- 12 марта 2021 года СБУ открыла дело о предполагаемой госизмене из-за заключения этих соглашений. Накануне такое задание ведомству дал СНБО.
Кто голосовал за Харьковские соглашения / инфографика 24 канала
Поделиться новостью