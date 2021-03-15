Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил сомнение в том, что тех, кто голосовал за Харьковские соглашения, удастся привлечь к ответственности. По крайней мере так, как это заявили в СНБО.

Такое мнение председатель Верховной Рады высказал во время брифинга в парламенте. Разумков отметил: в Верховную Раду уже приходила СБУ.

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Что сказал Разумков о Харьковских соглашениях

Силовики в парламенте хотели получить информацию о том, кто и как голосовал за соглашения. Относительно того, почему депутатов не смогут наказать так, как это заявили в СНБО, Разумков ответил – все из-за иммунитета.

Я очень хорошо помню Конституцию, статья 80: "Депутаты не несут ответственности за свои действия и голосование в стенах Верховной Рады. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, действует индемнитет,

– сказал Разумков.

Он отметил: сомневается, что та идея, которая была озвучена, может быть реализована в полном объеме. Но многозначительно подытожил: "Посмотрим... Суд есть суд".

Что такое индемнитет?

Это юридический термин, по которому депутат не несет ответственности за свои высказывания и голосование в процессе осуществления депутатских полномочий.



Суть заключается в защите от ареста или других процессуальных действий, связанных с ограничением личных прав и свобод, а также судебного преследования.



Данные с Это юридический термин, по которому депутат не несет ответственности за свои высказывания и голосование в процессе осуществления депутатских полномочий.Суть заключается в защите от ареста или других процессуальных действий, связанных с ограничением личных прав и свобод, а также судебного преследования.Данные с сайта ВР

В отношении других участников процесса: кто готовил эти материалы, кто предлагал делать то или иное рассмотрение вопроса в стенах Верховной Рады, спикер отметил – здесь есть другие аспекты. "Те, кто были вовлечены в этот процесс, действительно могут понести ответственность", – сказал он.

Харьковские соглашения: главное

Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года Дмитрий Медведев и Виктор Янукович.

Затем его ратифицировала Верховная Рада 236 голосами депутатов.

Соглашение поддержали и министры тогдашнего правительства Азарова.

По документу пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлили на 25 лет. За это Украине дали 30% скидку на газ.

В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений.

12 марта 2021 года СБУ открыла дело о предполагаемой госизмене из-за заключения этих соглашений. Накануне такое задание ведомству дал СНБО.



Кто голосовал за Харьковские соглашения / инфографика 24 канала