Дважды Верховная Рада провалила голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром энергетики. Однако в парламенте считают, что вскоре снова придется жать кнопку за эту самую кандидатуру. Спикер Дмитрий Разумков объясняет предыдущие фиаско с голосованием и говорит, что легче было бы найти нового претендента на правительственное кресло.

Об этом председатель Верховной Рады рассказал в интервью.

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Отношение депутатов к Витренко постоянно меняется

Разумков подчеркнул: У каждого из депутатов, которые не голосовали за Витренко – своя позиция и она со временем меняется.

Когда было первое голосование за него – не голосовали одни коллеги, другие – поддерживали. Потом ситуация изменилась. Были и те, кто не голосовал ни в первый раз, ни во второй раз,

– пояснил Разумков.

Решающим фактором для многих стала многомиллионная премия, которую получил Витренко. Разумков считает, что когда идешь на госслужбу, надо понимать о необходимости чем-то жертвовать. Спикер отмечает, что Витренко советовали отказаться от премии или хотя бы перечислить 50% от нее государству.

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За Витренко также не голосовали за повышение тарифов

Другая причина, которая сдержала депутатов от того, чтобы нажать зеленую кнопку – это повышение тарифов. Ведь на это время Витренко уже был исполняющим обязанности министра энергетики.

Если справедливо, то не все является зоной его (Витренко – 24 канал) ответственности и часть ему осталась в наследство, однако те позиции, которые он озвучивал публично, не разделяет большинство депутатов,

– подчеркнул Разумков.

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Выходом был бы поиск другой кандидатуры

Из-за отсутствия руководителя деятельность Минэнергетики практически заморожена. Разумков говорит, что парламент не может нести ответственность за министра, которого он не назначал. Выход из ситуации было бы проще найти, если бы вместо Витренко нашли бы другую кандидатуру.

Это был бы правильный шаг. Со всем уважением к Юрию Юрьевичу, это намного бы упростило весь процесс,

– подытожил Разумков.

Коротко об эпопее с назначением Витренко: