Дмитрий Разумков не отказывается от своего имени, рейтинга или статуса, что может не нравиться Банковой и собственно президенту. Однако выдвинуть спикеру Верховной Рады обвинения – не могут.

Если у Дмитрия Разумкова во врагах будет Владимир Зеленский, то это ему еще больше поднимет рейтинг, ведь к президенту уже есть недоверие. Такое мнение в программе "Между прочим" высказал политолог Николай Давидюк.

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Позиция Разумкова не устраивает президента

"Думаю, что Разумков раздражает Зеленского – это правда. Но на самом деле Разумков тоже не играет в свои игры, он просто не стал спикером, подданным Банковой. Он просто остается спикером и это Банковую злит и самого Зеленского – 100%", – сказал Давидюк.

Он объяснил, что Разумков отвечает за профессионализм и за политический образ Зеленского. Поэтому если Банковая будет "бить", что Разумков плохой – этим они будут убивать и рейтинг самого Зеленского, потому что Разумков – это часть этого, добавил Николай Давидюк.

"Им нужны более грамотные и продуманные стратегии, если они, например, хотят убрать Разумкова как конкурента на президентских выборах, то им надо его не бить и не "мочить" в телеграм-каналах, а назначать премьер-министром, но это уже более сложная игра", – считает политолог.

На Банковой обижены на Разумкова

Однако Николай Давидюк добавил, что не уверен в готовности Банковой играть в соответствующие игры.

Видно, что на Банковой обижены на Разумкова, они не видят в нем подданного и вот эта игра продолжается. Захотят ли снять (с должности – 24 канал), думаю, сценарий уже давно прорабатывают,

– сказал политолог.

По его словам, сняв Разумкова с должности – есть вероятность получить оппозиционера внутри самого парламента, который еще и будет контролировать депутатов. Это будет похожая ситуация с той, которую "слуги" имеют в областях, где их депутаты против их же депутата.

"Так же может быть внутри парламента, поэтому с этим будут стараться играть более осторожно, но за этим точно наблюдают и его (Разумкова – 24 канал) видят одним из конкурентов", – объяснил Николай Давидюк.

Обратите внимание! Спикера Верховной Рады не было на заседание Совета национальной безопасности и обороны 11 марта, также Дмитрий Разумков не присутствовал на заседании СНБО 26 февраля.