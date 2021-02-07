Дмитрий Разумков признался, что завел отдельную страницу в фейсбуке не из-за президентских амбиций. По словам спикера Верховной Рады, страница понадобилась, чтобы рассказывать украинцам о работе и жизни парламента.

Разумков напомнил, что в прошлом он был политтехнологом. Заметим, что СМИ уже год как прочат ему сольную политическую карьеру.

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Спикер парламента отметил, что идея создания отдельной страницы возникла давно.

Когда мы заходили (в парламент – 24 канал), я думал, что обойдусь личным аккаунтом, но его не хватает, чтобы рассказать все про нашу работу и жизнь парламента,

– пояснил Разумков.

О политическом ролике

Новым поводом для разговоров о политических планах Разумкова стал видеоролик, выпущенный на официальной странице спикера в понедельник, 1 февраля. Сам Разумков ранее отмечал, что видео выпущено к началу пятой сессии Рады. Однако он – единственный герой ролика. По сути это политическая реклама самого спикера.

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Разумков отметил, что ролик сняли давно и рассчитан он на людей, которых спикер Рады хотел бы видеть частью большой команды.

Парламентские выборы пока не намечаются... Вы же сами говорите, что в прошлом я политтехнолог. Так вот, к выборам нужно начинать готовиться на следующий день после предыдущих. Но работать в этом направлении у меня сегодня цели нет,

– заявил Разумков.

Он напомнил, что президентские выборы по Конституции в ближайшее время не должны проходить.

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