Разумков рассказал об участии в "Партии регионов" и отношении к Тигипко
Дмитрий Разумков заявил, что ему не стыдно за участие в "Партии регионов", ведь это дало ему опыт. Кроме того, в политсиле было много достойных людей. Глава Верховной Рады также выразил свое уважение Сергею Тигипко.
Спикер Рады об участии в "Партии регионов"
В "Партии регионов", как и в любой другой структуре, было много достойных профессиональных людей. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".
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Он рассказал, что в партию он попал в 2006 году, когда она была в оппозиции. А оставил политсилу в 2010 году, когда она пришла к власти.
Я за это не получил ни должностей, ни финансовых каких-то плюсов. Я получил опыт. Как говорит мой коллега – все, что не приносит деньги, называется опытом,
– подчеркнул спикер Рады.
Но уточнил, что за такой опыт ему не стыдно.
"Когда в 2010 году сменилась власть, многие из тех, кто был в оппозиции, были с правильными морально-этическими позициями, они потом были выдвинуты на задний план", – пояснил Разумков. И добавил, что это плохо, но стыдно не ему, потому что он такого не делал.
Об отношении к Тигипко
Глава парламента отметил, что много лет работал с Сергеем Тигипко, уважает его.
Я думаю, что это промежуток времени, который научил меня многому,
– заявил он.
Разумков тогда работал и руководителем протокола в "Сильной Украине" (партия Тигипко), и руководителем секретариата киевской организации. Кроме того, был вовлечен в работу непосредственно в штабах Тигипко. Разумков не понимает, за что ему может быть стыдно в этом направлении.
Также спикер Рады отметил, что 2010 год показал 13% поддержки у Тигипко после фактически отсутствующего рейтинга в начале избирательной кампании. Это, считает Разумков, успех.
Председателю парламента также жаль, что "Сильная Украина" канула в Лету".
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