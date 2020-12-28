Дмитрий Разумков заявил, что ему не стыдно за участие в "Партии регионов", ведь это дало ему опыт. Кроме того, в политсиле было много достойных людей. Глава Верховной Рады также выразил свое уважение Сергею Тигипко.

Спикер Рады об участии в "Партии регионов"

В "Партии регионов", как и в любой другой структуре, было много достойных профессиональных людей. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

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Он рассказал, что в партию он попал в 2006 году, когда она была в оппозиции. А оставил политсилу в 2010 году, когда она пришла к власти.

Я за это не получил ни должностей, ни финансовых каких-то плюсов. Я получил опыт. Как говорит мой коллега – все, что не приносит деньги, называется опытом,

– подчеркнул спикер Рады.

Но уточнил, что за такой опыт ему не стыдно.

"Когда в 2010 году сменилась власть, многие из тех, кто был в оппозиции, были с правильными морально-этическими позициями, они потом были выдвинуты на задний план", – пояснил Разумков. И добавил, что это плохо, но стыдно не ему, потому что он такого не делал.

Об отношении к Тигипко

Глава парламента отметил, что много лет работал с Сергеем Тигипко, уважает его.

Я думаю, что это промежуток времени, который научил меня многому,

– заявил он.

Разумков тогда работал и руководителем протокола в "Сильной Украине" (партия Тигипко), и руководителем секретариата киевской организации. Кроме того, был вовлечен в работу непосредственно в штабах Тигипко. Разумков не понимает, за что ему может быть стыдно в этом направлении.

Также спикер Рады отметил, что 2010 год показал 13% поддержки у Тигипко после фактически отсутствующего рейтинга в начале избирательной кампании. Это, считает Разумков, успех.

Председателю парламента также жаль, что "Сильная Украина" канула в Лету".

Обратите внимание! Разумков также прокомментировал факт, что уровень доверия к нему больше, чем к президенту. Он считает, что это связано с уважением к нему как человеку, а не политику. Парламентарий заверил, что будет делать все, чтобы этот уровень не падал.