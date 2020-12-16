Когда Верховная Рада рассмотрит отставку Абрамовского и Бессараба: прогноз Разумкова
Сразу 2 министра подали заявления на увольнение. Речь идет о главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и главе Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба. Спикер парламента заявил, что 16 декабря Верховная Рада может уволить только одного из них.
Вероятно, это может быть министр по делам ветеранов Сергей Бессараб. Об этом сообщил Дмитрий Разумков в эфире программы "Сніданок з 1+1".
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Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов Украины. Парламент планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях 16 и 17 декабря.
"Я думаю, что один из вопросов будет 16 декабря рассматриваться. Другой – возможно, завтра,
– сообщил Разумков.
А вот заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии OBOZREVATEL отметила, что кадровые назначения, скорее всего, состоятся 17 или 18 декабря. Также Кравчук добавила, что 16 декабря могут проголосовать за отставку Сергея Бессараба.
"Пока, я думаю, голосование относительно Романа Абрамовского перенесется на другой день, потому что там возникли вопросы у коллег из экономического комитета о мотивах его отставки", – пояснила парламентарий.
Что было раньше
- В СМИ появилась информация о кадровых изменениях в правительстве. Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что фракция хотела собраться на заседание, чтобы обсудить кадровые вопросы.
- Кроме Абрамовского, планировали уволить министров образования, энергетики, ветеранов и агрополитики.
- Поэтому заменить Бессараба может ветеранка Юлия Лапутина, которая сейчас работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Зато Минэкологии может возглавить Роман Опимах.
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