Сразу 2 министра подали заявления на увольнение. Речь идет о главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и главе Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба. Спикер парламента заявил, что 16 декабря Верховная Рада может уволить только одного из них.

Вероятно, это может быть министр по делам ветеранов Сергей Бессараб. Об этом сообщил Дмитрий Разумков в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов Украины. Парламент планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях 16 и 17 декабря.

"Я думаю, что один из вопросов будет 16 декабря рассматриваться. Другой – возможно, завтра,

– сообщил Разумков.

А вот заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии OBOZREVATEL отметила, что кадровые назначения, скорее всего, состоятся 17 или 18 декабря. Также Кравчук добавила, что 16 декабря могут проголосовать за отставку Сергея Бессараба.

"Пока, я думаю, голосование относительно Романа Абрамовского перенесется на другой день, потому что там возникли вопросы у коллег из экономического комитета о мотивах его отставки", – пояснила парламентарий.

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