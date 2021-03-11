Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает введение двойного гражданства в Украине. По его словам, наличие более чем одного паспорта может иметь негативные последствия.

Глава Верховной Рады отметил, что сейчас в Конституции прописано единое гражданство, а чтобы это изменить, нужно вносить правки именно в Основной закон.

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В Конституции закреплено, что у нас единое гражданство. Если мы меняем главный закон Украины, это одна история. Если мы начинаем изменять законы, которые находятся ниже Конституции, это другая история. Мое личное мнение – гражданство должно быть одно,

– сказал народный депутат.

Разумков опасается негативных последствий

Спикер парламента отметил, что от легитимизации двойного гражданства Украина получит больше негативных последствий, чем положительных.

Дмитрий Разумков считает неправильным то, что сегодня любой гражданин, в том числе и чиновник, "может иметь под подушкой паспорт другого государства".

Потому что когда чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на народ он работает,

– подытожил глава Рады.

Обратите внимание! Когда украинец добровольно получает паспорт другого государства, это является основанием для прекращения гражданства. Лишить человека украинского паспорта имеет право только Президент Украины.

Решение СНБО относительно двойного гражданства