Несмотря на высокий рейтинг доверия украинцев к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову – голосовать за него они пока не готовы. Результаты опросов свидетельствуют, что в президентском рейтинге – Зеленский на первом месте, а Разумков, в лучшем случае, на 7 или 8 месте.

Об этом рассказала журналистка Екатерина Соляр в своем блоге "Подгорает". Однако она добавила, что в вопросе поддержки законопроектов в Раде – с Разумковым гаранту ссориться не стоит.

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"Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Разумков проиграл бы даже Порошенко, Бойко и Тимошенко", – отметила Соляр.

Нардепы прислушиваются к Разумкову

В то же время журналистка отметила, что вывод о том, что к Дмитрию Разумкову прислушиваются некоторые нардепы, можно сделать исходя из голосований.

Вспомнить хотя бы президентский законопроект о роспуске Конституционного суда, который гарант в итоге вынужден был отозвать, так Разумков представил свой, и именно за него проголосовали депутаты,

– сказала Екатерина Соляр.

Впоследствии Разумков сказал, что он не будет поддерживать назначение Юрия Витренко – в зале также не хватило голосов, хотя когда проводили опрос во фракции, четко насчитали, что 226 голосов за назначение Витренко будет, добавила журналистка. По ее словам, именно после заявления спикера "слуги" дали только 177 голосов.

Обратите внимание! По данным социологической группы "Рейтинг", в первые дни 2021 года доверие граждан к Владимиру Зеленскому составило 41%, к Дмитрию Разумкову – 29%.

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