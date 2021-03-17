Украина ценит поддержку США, в частности в Конгрессе. А также рассчитывает на совместную работу по противодействию завершению строительства "Северного потока-2", который угрожает энергетической безопасности Европы.

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков общался по телефону с сенатором Соединенных Штатов Америки – Робертом Портманом. Портман – сопредседатель украинского кокуса (межпартийной группы поддержки Украины) в Сенате.

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Разумков поговорил с американским сенатором

В основном речь шла о межпарламентском сотрудничестве, но задели политики и другие важные темы.

О двухпартийной поддержке Украины со стороны Конгресса

Разумков поблагодарил Штаты за "двухпартийную поддержку, которую мы наблюдаем в Конгрессе США". Особенно "за поддержку законодательных инициатив, направленных на усиление помощи Украине в сфере безопасности и обороны".

Спикер ВРУ подчеркнул, что Украина определилась с геополитическим курсом – европейской и евроатлантической интеграции. И благодарна за поддержку США в этом вопросе.

Об энергетической безопасности

Разумков и Портман также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, а больше всего – противодействие строительству "Северного потока-2". Ведь энергетическая безопасность – один из важных элементов национальной безопасности Украины.

Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. Я уверен, что мы должны объединять усилия для блокирования этого процесса,

– сказал Разумков.

Соответственно, спикер Рады поблагодарил США за санкционного политику в отношении российского газопровода. Которую, как надеется Разумков, американцы будут продолжать.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод мощностью в 55 миллиардов кубометров в год из России через Балтийское море и в Германию. Его почти достроили, но с декабря 2019 из-за санкций со стороны США укладку труб остановили.



Германия пока добивается отмены американских санкций, поскольку считает газопровод нужным. Украина – категорически против, потому что может понести значительные убытки из-за отмены транзита газа в Европу через свою территорию.