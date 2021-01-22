Председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что Украина хочет как можно быстрее вернуть всех наших пленных на родину. Однако он подчеркнул, что подход к обмену удерживаемых лиц должен быть взвешенным.

Разумков также отметил, что главное в вопросе обмена – не навредить. Об этом спикер Верховной Рады сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Их количество постоянно меняется: Денисова рассказала подробности об освобождении с ОРДЛО украинцев

Позиция Разумкова об обмене пленными

Председатель Рады отметил, что в вопросе освобождения удерживаемых лиц нужно учесть все возможные сценарии развития событий. По его мнению, если это может поставить под срыв процесс общего обмена или выполнение минских договоренностей, то нужно учитывать все аспекты.

Конечно, мы хотим как можно скорее вернуть всех наших пленных, всех наших заложников, находящихся на временно оккупированных территориях, но нужно подходить к этому процессу взвешенно,

– добавил Разумков.

Что известно об освобождении украинцев с ОРДЛО

Пророссийские боевики 20 – 21 января должны были передать Украине "помилованных" украинских граждан, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО. Однако, как отметила омбудсмен Людмила Денисова, по состоянию на 21 января местонахождение наших сограждан неизвестно. Она добавила, что количество украинцев, которых планируют передать Украине, постоянно меняется.

По предварительной информации, с оккупированных территорий должны освободить 9 человек. Однако кум Путина и нардеп Виктор Медведчук в письме к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову вспоминает о 4 людях:

Довгаль Светлана Анатольевна,

Стаценко Наталья Александровна,

Котенко Екатерина Николаевна,

Савченко Наталья Яковлевна.

Медведчук объяснил, что боевики ОРДЛО якобы хотят через него передать украинцев. Политик должен был забрать освобожденных украинцев из Минска на своем самолете.

Обратите внимание! Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и МИД Украины расценили передачу части удерживаемых граждан Украины Медведчуку как частному лицу, нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Позже Кравчук сообщил, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет, который должен был их привезти, не вылетел.