Разумков предположил, что Витренко в третий раз попытаются назначить министром энергетики
Дмитрий Разумков предположил, что назначение Юрия Витренко на пост министра энергетики смогут в третий раз вынести на голосование. Ранее Рада дважды проваливала соответствующее голосование.
Источник: "НВ Бизнес"
Конституция и законы Украины не запрещают снова подать кандидатуру Витренко на должность министра. Об этом 1 февраля заявил председатель Верховной Рады Разумков.
Читайте также Меня пригласили помочь, – Витренко отреагировал на провал голосования за свое назначение
Разумков о новой попытке назначения Витренко
"О внесении кандидатуры на должность того или иного министра, процедура такая же, как и на прошлой неделе – фракция вносит представление премьеру, премьер вносит в Верховную Раду, Рада – комитету, комитет вносит в зал, а дальше вы уже видели", – пояснил чиновник.
Разумков добавил, что такой процесс может продолжаться бесконечно.
По состоянию на сегодня, чтобы это было запрещено Конституцией или законом – пока что такого нет. Я думаю, это лучше спросить у фракции. Процедурно, теоретически – да (можно подавать кандидатуру множество раз – 24 канал),
– сказал Разумков.
На вопрос, как будет голосовать сам председатель парламента, тот ответил: "Вы уже видели". Напомним, ранее Разумков воздержался от голосования за назначение Витренко.
Что известно о назначении Витренко
- 17 января Верховная Рада впервые голосовала за назначение Витренко главой Министерства энергетики. Однако лишь 186 нардепов из необходимых 226 поддержали такую идею.
- 21 января Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Сам политик сказал, что уйдет из правительства, если его не назначат главой ведомства.
- 28 января народные избранники во второй раз провалили голосование. Тогда голосов насобирали чуть больше, однако все равно не достаточно – 204.
Поделиться новостью