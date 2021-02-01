Дмитрий Разумков предположил, что назначение Юрия Витренко на пост министра энергетики смогут в третий раз вынести на голосование. Ранее Рада дважды проваливала соответствующее голосование.

Источник: "НВ Бизнес"

Конституция и законы Украины не запрещают снова подать кандидатуру Витренко на должность министра. Об этом 1 февраля заявил председатель Верховной Рады Разумков.

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Разумков о новой попытке назначения Витренко

"О внесении кандидатуры на должность того или иного министра, процедура такая же, как и на прошлой неделе – фракция вносит представление премьеру, премьер вносит в Верховную Раду, Рада – комитету, комитет вносит в зал, а дальше вы уже видели", – пояснил чиновник.

Разумков добавил, что такой процесс может продолжаться бесконечно.

По состоянию на сегодня, чтобы это было запрещено Конституцией или законом – пока что такого нет. Я думаю, это лучше спросить у фракции. Процедурно, теоретически – да (можно подавать кандидатуру множество раз – 24 канал),

– сказал Разумков.

На вопрос, как будет голосовать сам председатель парламента, тот ответил: "Вы уже видели". Напомним, ранее Разумков воздержался от голосования за назначение Витренко.

Что известно о назначении Витренко