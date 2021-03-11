Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков був єдиним членом РНБО, який 2 лютого утримався і не голосував за санкції проти поплічника Медведчука Тараса Козака. Це викликало дискусії і нерозуміння його позиції у політичному просторі.

За словами голови Верховної Ради, він не проголосував за санкції через те, що членам РНБО не надали додаткової інформації про фінансування тероризму.

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Що Разумков сказав прорішення РНБО проти Козака

Він зазначив, що засідання РНБО, на якому ухвалили рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.

Це один з форматів – так зване письмове опитування. У пакеті документів був проєкт рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться. І то це постанова Верховної Ради, за яку проголосували ще у 2018 році,

– заявив Разумков.

Як каже спікер парламенту, додаткової інформації членам РНБО не надали. Відтак ні позицію СБУ, ні інших учасників процесу, він не знає.

Якщо йдеться про тероризм, мають бути затримання

Дмитро Разумков вважає, що якщо у справі піднята тема тероризму, повинні бути підозри і затримання. І йдеться не про конкретні персоналії, а загалом про підхід до санкційних обмежень, які накладають через терористичну діяльність.

Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи,

– пояснив свою позицію Разумков.

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