Разумков начнет работу Рады с разговора с главами фракций о кнопкодавстве
Глава парламента Дмитрий Разумков начнет работу Верховной Рады в 2021 году с серьезного разговора о работе правительства. Речь пойдет о кнопкодавстве.
Об этом речь пойдет в понедельник, 25 февраля, начиная с 10 утра. Об этом в своем телеграме сообщил нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк.
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Именно тогда и должно состояться совещание у спикера с главами фракций. Будут говорить и о том, какие меры были приняты для предотвращения неперсонального голосования в будущем.
Может, наконец через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто этот загадочный человек, у которого есть доступ к камерам наблюдения в Раде,
– пошутил Железняк.
Что предшествовало
- 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Дело в том, что профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление.
- Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заявила, что за это назначение якобы проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ. В то же время их не было в сессионном зале на тот момент.
- 24 декабря профильный комитет Рады отказался рассматривать материалы относительно сомнительного голосования за назначение Шкарлета.
- Совсун также сообщила, что Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело в отношении кнопкодавства во время голосования за назначение Шкарлета.
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