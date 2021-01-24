Глава парламента Дмитрий Разумков начнет работу Верховной Рады в 2021 году с серьезного разговора о работе правительства. Речь пойдет о кнопкодавстве.

Об этом речь пойдет в понедельник, 25 февраля, начиная с 10 утра. Об этом в своем телеграме сообщил нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк.

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Именно тогда и должно состояться совещание у спикера с главами фракций. Будут говорить и о том, какие меры были приняты для предотвращения неперсонального голосования в будущем.

Может, наконец через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто этот загадочный человек, у которого есть доступ к камерам наблюдения в Раде,

– пошутил Железняк.

Внимание! 15 января спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время будут рассмотрены инициативы об усилении ответственности за кнопкодавство. В частности, он не исключил введения штрафов за это.

Что предшествовало

17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Дело в том, что профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление.

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заявила, что за это назначение якобы проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ. В то же время их не было в сессионном зале на тот момент.

24 декабря профильный комитет Рады отказался рассматривать материалы относительно сомнительного голосования за назначение Шкарлета.

Совсун также сообщила, что Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело в отношении кнопкодавства во время голосования за назначение Шкарлета.

Больше о том, кто такой Сергей Шкарлет и что он успел сделать на должности – читайте в материале 24 канала.