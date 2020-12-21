Разумков подписал Госбюджет-2021: что дальше
Спикер Дмитрий Разумков 21 декабря подписал Госбюджет-2021. Верховная Рада приняла его во 2 чтении 15 декабря.
Теперь закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает "Голос Украины".
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Утверждение Госбюджета-2021 Зеленский ранее назвал победой. Украинская власть показала, что может ломать старые традиции и обходиться без торгов и "хотелок".
В частности, Зеленский отметил, что в 2021 году на медицину и оборону выделили больше средств за всю историю независимости Украины.
Однако президент заметил, что вокруг Госбюджета-2021 было очень много разнообразных манипуляций.
Дезинформации было столько, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев (Дмитрий Киселев, российский пропагандист – 24 канал),
– отметил Зеленский.
Что говорят в Минфине
В Министерстве финансов заявили, что Госбюджет-2021 соответствует оценкам специалистов из Международного валютного фонда. Это свидетельствует, что Украина движется в правильном направлении.
Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канал
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