Спикер Дмитрий Разумков 21 декабря подписал Госбюджет-2021. Верховная Рада приняла его во 2 чтении 15 декабря.

Теперь закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает "Голос Украины".

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Утверждение Госбюджета-2021 Зеленский ранее назвал победой. Украинская власть показала, что может ломать старые традиции и обходиться без торгов и "хотелок".

В частности, Зеленский отметил, что в 2021 году на медицину и оборону выделили больше средств за всю историю независимости Украины.

Однако президент заметил, что вокруг Госбюджета-2021 было очень много разнообразных манипуляций.

Дезинформации было столько, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев (Дмитрий Киселев, российский пропагандист – 24 канал),

– отметил Зеленский.

Что говорят в Минфине

В Министерстве финансов заявили, что Госбюджет-2021 соответствует оценкам специалистов из Международного валютного фонда. Это свидетельствует, что Украина движется в правильном направлении.

Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канал