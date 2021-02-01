Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не приветствует идею главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука о проведении референдума по вопросам Крыма и Донбасса. Он считает, что украинской власти есть куда тратить деньги.

Источник: 24 канал

Такое заявление спикер сделал во время брифинга. Сначала Разумков объяснил, что он понял слова Кравчука так: говорится об определении, что оккупированные Крым и Донбасс – это территория Украины и она является неделимой и целостной.

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Глава парламента подчеркнул: при всем уважении к Леониду Кравчуку он не думает, что надо проводить такой референдум.

"Потому что все и так понимают без референдума: временно оккупированные Крым и Донбасс – на 100% территории Украины. И рано или поздно они вернутся", – подчеркнул Разумков.

Также парламентарий отметил, что все знают, сколько стоит референдум. Поэтому для того, чтобы подтвердить вышеуказанные мысли, не стоит на инициативу Кравчука тратить деньги.

Может там был заложен другой смысл. Но исходя из того, что увидел в СМИ, я при всем уважении позволю себе не согласиться. Нам есть, куда тратить деньги, и есть другие вопросы, которые можно рассмотреть на общенациональном референдуме,

– подытожил Разумков.

Добавим, осенью первый вице-спикер Руслан Стефанчук сообщал, что референдум обойдется государству ориентировочно в 12 миллиардов гривен.

Вопрос Крыма и Донбасса: что именно говорил Кравчук

По его словам, самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма.

В частности, различные политические силы по-разному рассматривают оккупацию украинского полуострова Россией и войну на востоке. Поэтому народ не может сориентироваться, какое общее мнение по этим вопросам.

оккупацию украинского полуострова Россией и войну на востоке. Поэтому народ не может сориентироваться, какое общее мнение по этим вопросам. Поэтому, по словам Кравчука, чтобы определить отношение Украины в целом , этот вопрос следовало бы вынести на всеукраинский референдум.

, этот вопрос следовало бы вынести на всеукраинский референдум. В то же время он подчеркнул: " Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий".

По мнению политика, главный вопрос референдума заключается именно в этом, а не в том, каким образом решать проблему войны и оккупированных территорий. Последнее должна определять власть.

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Заметим! 26 января Верховная Рада проголосовала за законопроект о всеукраинском референдуме. Этот документ инициировал президент Владимир Зеленский. Что он дает украинцам и какие есть нюансы – читайте по этой ссылке.



Референдум в Украине: что следует знать о новом законе / Инфографика 24 канала