Дмитрий Разумков 2 февраля официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Накануне соответствующее решение приняли сами "слуги".

Источник: 24 канал

Об исключении Дубинского председатель Верховной Рады заявил на заседании парламента.

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Согласно статье 60 регламента Верховной Рады Украины, согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 1 февраля 2021 года, сообщаю об исключении народного депутата Дубинского Александра Анатольевича из состава фракции "Слуга народа",

– сказал Разумков.

Сам Дубинский после такого объявления поклонился Разумкову с легкой улыбкой.

Разумков объявил исключение Дубинского: видео

Реакция Дубинского

Нардеп заявил, что "слуги", которые голосовали за его исключение "почти со слезами на глазах" просили его перенести объявление разоблачения фамилий на голосовании.

"Они боятся отвечать мне прежде всего якобы из-за страха не получить ежемесячный конверт глубокого содержания", – подчеркнул Дубинский.

Учитывая это и мое желание не добивать сегодня опущенных ниже плинтуса коллег, результаты реального голосования я объявлю через 2 недели,

– заявил нардеп

Отметим, голосование "слуг" происходило в анонимном режиме. Глава фракции Давид Арахамия отметил, что информацию о том, кто как голосовал, не будут афишировать.

Добавим, что исключение Дубинского поддержали 198 нардепов, еще 29 были против, а 19 "слуг" решили не голосовать.

Справка. На исключение Дубинского повлияло то, что 11 января США ввели против него санкции. Нардепа обвинили во вмешательстве в выборы американского президента. Кроме того, Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных дела. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем.