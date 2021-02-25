Если бы в Раду внесли постановление о недоверии министру здравоохранения Максиму Степанову, то однозначной позиции среди нардепов не было бы. В этом убежден спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, есть нардепы, которые выступают против Степанова, а есть те, кто его будет поддерживать.

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Однако спикер подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как он будет работать по вакцинации.

Но знаете, так – 50 на 50,

– признался Разумков.

Что известно о возможной отставке Степанова