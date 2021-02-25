Разумков оценил шансы Степанова остаться на должности: "50 на 50"
Если бы в Раду внесли постановление о недоверии министру здравоохранения Максиму Степанову, то однозначной позиции среди нардепов не было бы. В этом убежден спикер парламента Дмитрий Разумков.
Источник:Интерфакс – Украина
По словам Разумкова, есть нардепы, которые выступают против Степанова, а есть те, кто его будет поддерживать.
К теме Об этой вакцине трудно что-то сказать, – Разумков о CoviShield, которую привез Степанов
Однако спикер подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как он будет работать по вакцинации.
Но знаете, так – 50 на 50,
– признался Разумков.
Что известно о возможной отставке Степанова
- Об отставке Степанова говорили еще осенью 2020 года. В ноябре были слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе Президента и Кабмине.
- Сам чиновник прокомментировал информацию и отметил, что он является "неудобным министром" для нардепов, которые распространяют эти слухи.
- Кроме того, в феврале 2021 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавируса по завышенной цене. К этому может быть причастен Степанов, хотя сам он уверяет, что работают прозрачно.
- Вакцинация в Украине должна была начаться 15 февраля, однако были задержки с поставкой препаратов. Нардеп Данил Гетманцев 17 февраля заявил, что главу Минздрава могут снять с должности, если вакцина не прибудет до конца недели.
- Тогда Степанов лично отправился в Индию, что провести переговоры с производителями вакцины и привести первую партию.
- Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что поездка Степанова в Индию может быть знаком о его отставке.
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