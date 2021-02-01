Разумков показал пафосное видео, как едет на работу: в сети ажиотаж
Спикер парламента Дмитрий Разумков на своей странице в Фейсбуке обнародовал видео о начале пятой сессии Рады ІХ созыва и том, как едет на работу. Сообщение нардепа вызвало настоящий ажиотаж в сети.
Источник: фейсбук Дмитрия Разумкова
Пользователи выразили свои впечатления от увиденного в комментариях. Люди назвали это предвыборным роликом.
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На видео можно увидеть, как Дмитрий Разумков едет по Киеву на машине и приезжает к зданию парламента. Затем он идет в собственный кабинет и подписывает несколько документов.
Далее спикер заходит в сессионный зал и, устроившись в кресле, говорит: "Добрый день! Начинаем работать".
В сети ролик назвали "предвыборным"
Пользователи в соцсети отметили, что этот состав Рады начал свою работу более года назад. Также люди спрашивают, можно ли расценивать ролик как начало президентской кампании Разумкова.
- "Наш будущий Президент";
- "Что, президентская кампания уже стартовала?";
- "Похоже на предвыборный ролик".
Сам спикер во время брифинга 1 февраля заявил, что ролик посвящен началу работы Рады, а на его создание не потратили ни копейки из бюджета Украины.
Ответил Разумков также на вопрос, не свидетельствует ли ролик о создании собственной политической силы.
Не стоит заниматься конспирологией,
– подытожил он.
Политический путь Дмитрия Разумкова: кратко
- В 2006 – 2010 годах Разумков был в молодежном крыле "Партии регионов". Он вышел из политсилы в 2010 году, когда беглый президент Виктор Янукович победил на выборах.
- В 2013 – 2014 был советником главы Кировоградской ОГА.
- В 2019 году занимал должность советника по политическим вопросам и представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
- В период с 3 мая 2019 года по 10 ноября 2019 года был главой партии "Слуга народа".
- Во время парламентских выборов в 2019 году был избран народным депутатом Украины.
- 29 августа 2019 года стал 14 председателем Верховной Рады Украины, получив рекордный уровень поддержки — 382 голоса.
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