Спикер парламента Дмитрий Разумков на своей странице в Фейсбуке обнародовал видео о начале пятой сессии Рады ІХ созыва и том, как едет на работу. Сообщение нардепа вызвало настоящий ажиотаж в сети.

Источник: фейсбук Дмитрия Разумкова

Пользователи выразили свои впечатления от увиденного в комментариях. Люди назвали это предвыборным роликом.

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На видео можно увидеть, как Дмитрий Разумков едет по Киеву на машине и приезжает к зданию парламента. Затем он идет в собственный кабинет и подписывает несколько документов.

Далее спикер заходит в сессионный зал и, устроившись в кресле, говорит: "Добрый день! Начинаем работать".

В сети ролик назвали "предвыборным"

Пользователи в соцсети отметили, что этот состав Рады начал свою работу более года назад. Также люди спрашивают, можно ли расценивать ролик как начало президентской кампании Разумкова.

"Наш будущий Президент";

"Что, президентская кампания уже стартовала?";

"Похоже на предвыборный ролик".

Сам спикер во время брифинга 1 февраля заявил, что ролик посвящен началу работы Рады, а на его создание не потратили ни копейки из бюджета Украины.

Ответил Разумков также на вопрос, не свидетельствует ли ролик о создании собственной политической силы.

Не стоит заниматься конспирологией,

– подытожил он.

Обратите внимание! Пятая сессия Верховной Рады XI созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года. Она продлится до 23 июля 2021.

Политический путь Дмитрия Разумкова: кратко