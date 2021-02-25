Большая концентрация политиков на квадратный метр, – Разумков о причине недоверия к Раде
Дмитрий Разумков объяснил, почему доверие украинцев к Верховной Раде является самым низким среди всех государственных институтов. По его словам, это связано с открытостью парламента.
Источник:Интерфакс-Украина
Почему украинцы не доверяют Раде
По словам спикера парламента Разумкова, Рада является более открытой для журналистов чем Кабинет Министров и Офис Президента.
Читайте также Досрочным парламентским выборам быть или нет: что говорит Разумков
Чиновник отметил, что такого количества журналистов, которое есть в парламенте, нет больше ни в одной государственной институции.
Вторая причина – большая концентрация политиков на один квадратный метр парламента. И то, что они делают хорошо, – не замечают, а плохое – скандалы и зашквары – сразу запоминаются,
– заявил Разумков.
Он добавил: "Если эта ложка дегтя попадает, может, и не в самую большую бочку меда, она ее портит полностью. Это и влияет на достаточно высокий уровень антирейтинга".
Поделиться новостью