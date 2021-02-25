Дмитрий Разумков объяснил, почему доверие украинцев к Верховной Раде является самым низким среди всех государственных институтов. По его словам, это связано с открытостью парламента.

Почему украинцы не доверяют Раде

По словам спикера парламента Разумкова, Рада является более открытой для журналистов чем Кабинет Министров и Офис Президента.

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Чиновник отметил, что такого количества журналистов, которое есть в парламенте, нет больше ни в одной государственной институции.

Вторая причина – большая концентрация политиков на один квадратный метр парламента. И то, что они делают хорошо, – не замечают, а плохое – скандалы и зашквары – сразу запоминаются,

– заявил Разумков.

Он добавил: "Если эта ложка дегтя попадает, может, и не в самую большую бочку меда, она ее портит полностью. Это и влияет на достаточно высокий уровень антирейтинга".

Обратите внимание! Согласно опросу Центра Разумкова, украинцы больше всего доверяют волонтерским организациям, церкви, Вооруженным силам, ГСЧС и добровольческим батальонам.



Рейтинг антидоверия возглавляют Специальная антикоррупционная прокуратура, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, чиновники, судьи и российские СМИ.