Разумков объяснил, почему пропустил предыдущее заседание СНБО
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не присутствовал на заседании СНБО 26 февраля. На нем рассматривали вопрос двойного гражданства и наложили санкции против 10 госизменников.
Источник:"РБК-Украина"
Как рассказал председатель парламента, отсутствовал не целенаправленно. Он подчеркнул: о проведении нового заседания узнал поздно.
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Почему Разумков пропустил заседание СНБО
Председатель Верховной Рады в день, когда проходило заседание, находился с командировкой в Виннице. Он отметил: не стоит в этом совпадении "искать черную кошку в черной комнате, когда ее там нет". Кроме того добавил: о заседании узнал позже, чем была назначена командировка.
Вы понимаете, сколько готовится командировка, она была публично обозначена в среду. Информацию от СНБО о том, что будет заседание, мы получили в пятницу,
– заметил Разумков.
Заседание СНБО 26 февраля: что приняли
- Первый вопрос, который рассмотрели – это проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Его рассматривали в закрытом режиме.
- Принял решение "о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". Речь идет о правилах и механизмах приобретения двойного гражданства. По ним, Кабмин с ЦИК и СБУ в течение 2 месяцев должны провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины. Позже соответствующий указ подписал Зеленский.
- Члены СНБО лишили госнаград 10 человек и наложили на них санкции. Все они в прошлом имели высокие военные чины, однако стали дезертирами и предателями Украины. Среди них в частности экс-министр МВД Захарченко.
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