Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не присутствовал на заседании СНБО 26 февраля. На нем рассматривали вопрос двойного гражданства и наложили санкции против 10 госизменников.

Как рассказал председатель парламента, отсутствовал не целенаправленно. Он подчеркнул: о проведении нового заседания узнал поздно.

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Почему Разумков пропустил заседание СНБО

Председатель Верховной Рады в день, когда проходило заседание, находился с командировкой в Виннице. Он отметил: не стоит в этом совпадении "искать черную кошку в черной комнате, когда ее там нет". Кроме того добавил: о заседании узнал позже, чем была назначена командировка.

Вы понимаете, сколько готовится командировка, она была публично обозначена в среду. Информацию от СНБО о том, что будет заседание, мы получили в пятницу,

– заметил Разумков.

Обратите внимание! Следующее заседание СНБО запланировали на пятницу, 11 марта. Однако затем появилась информация, что его перенесут на один день и проведут раньше – 10 марта.

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