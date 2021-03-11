Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был единственным членом СНБО, который 2 февраля воздержался и не голосовал за санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Это вызвало дискуссии и непонимание его позиции в политическом пространстве.

По словам председателя Верховной Рады, он не проголосовал за санкции из-за того, что членам СНБО не предоставили дополнительной информации о финансировании терроризма.

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Что Разумков сказал о решении СНБО против Козака

Он отметил, что заседание СНБО, на котором приняли решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.

Это один из форматов – так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится. И то это постановление Верховной Рады, за которое проголосовали еще в 2018 году,

– заявил Разумков.

Как говорит спикер парламента, дополнительной информации членам СНБО не предоставили. Поэтому ни позицию СБУ, ни других участников процесса, он не знает.

Если речь идет о терроризме, должны быть задержания

Дмитрий Разумков считает, что если по делу поднята тема терроризма, должны быть подозрения и задержания. И речь идет не о конкретных персоналиях, а в целом о подходе к санкционным ограничениям, которые накладывают через террористическую деятельность.

Ну, извините, когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не о персоналиях, я об подходы,

– объяснил свою позицию Разумков.

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