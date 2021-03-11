Разумков объяснил, почему не поддержал санкции для Козака и каналов Медведчука
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был единственным членом СНБО, который 2 февраля воздержался и не голосовал за санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Это вызвало дискуссии и непонимание его позиции в политическом пространстве.
Источник:"РБК-Украина"
По словам председателя Верховной Рады, он не проголосовал за санкции из-за того, что членам СНБО не предоставили дополнительной информации о финансировании терроризма.
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Что Разумков сказал о решении СНБО против Козака
Он отметил, что заседание СНБО, на котором приняли решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.
Это один из форматов – так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится. И то это постановление Верховной Рады, за которое проголосовали еще в 2018 году,
– заявил Разумков.
Как говорит спикер парламента, дополнительной информации членам СНБО не предоставили. Поэтому ни позицию СБУ, ни других участников процесса, он не знает.
Если речь идет о терроризме, должны быть задержания
Дмитрий Разумков считает, что если по делу поднята тема терроризма, должны быть подозрения и задержания. И речь идет не о конкретных персоналиях, а в целом о подходе к санкционным ограничениям, которые накладывают через террористическую деятельность.
Ну, извините, когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не о персоналиях, я об подходы,
– объяснил свою позицию Разумков.
Санкции против Тараса Козака, которые не поддержал Разумков: главное
- 2 февраля СНБО ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Под ограничения попали 3 телеканала, которые ему принадлежат: ZIK, NewsOne и "112 Украина".
- В тот же день эти телеканалы заблокировали.
- Кроме того, санкции касаются не только каналов, но и другого имущества Козака. Речь идет о блокировании активов, ограничении торговых операций, прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
- Санкции против Козака будут действовать 5 лет.
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