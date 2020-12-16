Разумков обогнал Зеленского: кому из властей больше всего доверяют украинцы – опрос
Украинцы преимущественно не доверяют политикам. Значительно выше рейтинг доверия среди социальный институтов. Например, ВСУ или волонтерских организаций.
Многие украинцы полностью доверяют президенту Владимиру Зеленскому – 11,8%. Однако недоверяют главе государства 33,5%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
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Рейтинг доверия к украинским политикам
- Владимир Зеленский – 11,8% полностью доверяют, 18,1% – скорее доверяют.
- Юрий Бойко – 8% полностью доверяют, 14,3 – скорее доверяют.
- Петр Порошенко – 7,4% доверяют полностью, 12,7% – скорее доверяют.
- Дмитрий Разумков – 7,2% доверяют полностью, 27,9% – скорее доверяют.
- Виктор Медведчук – 5,9% доверяют полностью, 9,7% – скорее доверяют.
Правда, рейтинг недоверия к вышеприведенным политикам достигает 50%.
К слову, меньше всего украинцев, меньше 1%, доверяют генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову.
Каким институтам доверяют украинцы
- Вооруженные силы Украины – 21,5% украинцев доверяют.
- Волонтерские организации – 21,3%,
- Церковь – 20,1%,
- Добровольческие батальоны – 17,9%,
- ГСЧС – 18,1%,
- Государственная пограничная служба – 15,3%.
Не доверяют больше всего судам, правительству, Верховной Раде и президенту.
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