Украинцы преимущественно не доверяют политикам. Значительно выше рейтинг доверия среди социальный институтов. Например, ВСУ или волонтерских организаций.

Многие украинцы полностью доверяют президенту Владимиру Зеленскому – 11,8%. Однако недоверяют главе государства 33,5%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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Рейтинг доверия к украинским политикам

Владимир Зеленский – 11,8% полностью доверяют, 18,1% – скорее доверяют.

Юрий Бойко – 8% полностью доверяют, 14,3 – скорее доверяют.

Петр Порошенко – 7,4% доверяют полностью, 12,7% – скорее доверяют.

Дмитрий Разумков – 7,2% доверяют полностью, 27,9% – скорее доверяют.

Виктор Медведчук – 5,9% доверяют полностью, 9,7% – скорее доверяют.

Правда, рейтинг недоверия к вышеприведенным политикам достигает 50%.

К слову, меньше всего украинцев, меньше 1%, доверяют генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Каким институтам доверяют украинцы

Вооруженные силы Украины – 21,5% украинцев доверяют.

Волонтерские организации – 21,3%,

Церковь – 20,1%,

Добровольческие батальоны – 17,9%,

ГСЧС – 18,1%,

Государственная пограничная служба – 15,3%.

Не доверяют больше всего судам, правительству, Верховной Раде и президенту.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.