Дмитрий Разумков прокомментировал возможность проведения внеочередного заседания Рады из-за погромов под офисом Президента. По его словам, нардепы собирали подписи, но пока постановление еще не зарегистрировали.

Спикер отметил, что для проведения внеочередного заседания сначала нужно собрать 150 подписей народных избранников. Об этом он сообщил во время брифинга в Брюсселе 22 марта.

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Внеочередное заседание проходит согласно Регламенту Верховной Рады и Конституции. Берутся подписные листы, собирается 150 подписей и после этого начинается отсчет 3 дней, в течение которых можно провести внеочередное заседание,

– сказал Дмитрий Разумков.

Глава парламента отметил, что по состоянию на 22 марта такие подписные листы не запрашивались в Раде. Если все же 150 нардепов подпишут предложение, то он будет действовать согласно Регламенту ВРУ и Конституции.

Позиция Разумкова относительно погромов под ОП

"Слуга народа" подчеркнул, что всегда занимал позицию: демократия должна быть демократией – это не значит, что можно делать все, что заблагорассудится.

Если мы будем позволять себе портить любое имущество: государственное, личное – это неуважение сперва к себе и к своему государству. Мы же не о людях сейчас говорим, а об институтах и их надо уважать, и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают,

– подытожил спикер.

Обратите внимание! В "Слуге народа" выразили возмущение из-за погромов 20 марта под офисом Президента. Депутаты инициировали проведение внеочередного заседания, в котором должны принять участие силовики.

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