Стены сдачи не дают, – Разумков о внеочередном заседании Рады из-за погромов под ОП
Дмитрий Разумков прокомментировал возможность проведения внеочередного заседания Рады из-за погромов под офисом Президента. По его словам, нардепы собирали подписи, но пока постановление еще не зарегистрировали.
Источник:фейсбук Дмитрия Разумкова
Спикер отметил, что для проведения внеочередного заседания сначала нужно собрать 150 подписей народных избранников. Об этом он сообщил во время брифинга в Брюсселе 22 марта.
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Внеочередное заседание проходит согласно Регламенту Верховной Рады и Конституции. Берутся подписные листы, собирается 150 подписей и после этого начинается отсчет 3 дней, в течение которых можно провести внеочередное заседание,
– сказал Дмитрий Разумков.
Глава парламента отметил, что по состоянию на 22 марта такие подписные листы не запрашивались в Раде. Если все же 150 нардепов подпишут предложение, то он будет действовать согласно Регламенту ВРУ и Конституции.
Позиция Разумкова относительно погромов под ОП
"Слуга народа" подчеркнул, что всегда занимал позицию: демократия должна быть демократией – это не значит, что можно делать все, что заблагорассудится.
Если мы будем позволять себе портить любое имущество: государственное, личное – это неуважение сперва к себе и к своему государству. Мы же не о людях сейчас говорим, а об институтах и их надо уважать, и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают,
– подытожил спикер.
Погромы под ОП: что известно
- На Банковой, под Офисом президента, 20 марта состоялся протест в поддержку активиста Сергея Стерненко.
- Митингующие облили краской здание и забросали файерами, повредив фасад здания. И в конце запустили салют.
- Во время акций силовики задержали ветерана АТО, основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение.
- В офисе Президента пожаловались, что активисты нанесли немало убытков. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
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