Разумков не верит, что законопроект об "уничтожении НАБУ" легко пройдет Верховную Раду
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается, что законопроект Кабмина о Национальном антикоррупционном бюро легко пройдет профильный комитет и 2 чтение в парламенте. По его словам, сейчас в комитете этот вопрос еще не рассматривали.
Источник:Интерфакс-Украина
Разумков отметил, что и сторонники, и критики законопроекта о НАБУ знают, как затянуть процесс его принятия. В частности, это можно сделать через поправки.
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Разумков рассказал, что сейчас комитет также еще не рассматривал законопроект, который связан с полномочиями НАБУ. Соответствующий документ готовили в Офисе Президента.
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Что известно о законопроекте
- Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины" инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Документ зарегистрировали в Верховной Раде 15 февраля.
- Законопроект направлен на обеспечение необходимых гарантий независимости НАБУ и устойчивости его функционирования.
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