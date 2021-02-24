Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается, что законопроект Кабмина о Национальном антикоррупционном бюро легко пройдет профильный комитет и 2 чтение в парламенте. По его словам, сейчас в комитете этот вопрос еще не рассматривали.

Разумков отметил, что и сторонники, и критики законопроекта о НАБУ знают, как затянуть процесс его принятия. В частности, это можно сделать через поправки.

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Разумков рассказал, что сейчас комитет также еще не рассматривал законопроект, который связан с полномочиями НАБУ. Соответствующий документ готовили в Офисе Президента.

Обратите внимание! В Верховную Раду внесли законопроект об изменении назначения и увольнения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. В частности, это предлагают делать только после согласования народных депутатов. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Что известно о законопроекте