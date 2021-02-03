Во время заседания СНБО спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал применение санкций против Тараса Козака. Он был единственным воздержавшимся из членов Совета нацбезопасности.

Источник: "Украинская правда"

Остальной состав Совета национальной безопасности и обороны блокировку телеканалов кума Путина Виктора Медведчука поддержал (кроме еще одного человека, который находился в командировке и не участвовала в заседании). Указанные каналы – "112 Украина", NewsOne и ZIK – уже прекратили вещание.

Важно Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание: фотодоказательство

Что известно о позиции Разумкова по санкциях против Козака

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования. Об этом рассказали журналистам другие члены СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции не поддержали два человека:

Речь о Разумкове, который воздержался, и еще одном человеке, который находится в командировке (т о есть, не принимал участия в заседании Совета нацбезопасности).

Остальные 17 членов СНБО высказались за санкции.

Кроме того, в Совете нацбезопасности настаивают, что вводить санкции против граждан Украины законом не запрещено.

Коротко о санкциях против каналов Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении в действие решение СНБО о применении санкций, касающихся телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Руководство указанных медиа уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.