Разумков не підтримав санкції проти Козака та телеканалів Медведчука, – ЗМІ
Під час засідання РНБО спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав застосування санкцій проти Тараса Козака. Він був єдиним із членів РНБО, хто утримався.
Джерело: "Українська правда"
Решта складу Ради національної безпеки й оборони блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука підтримали (крім ще однієї людини, яка перебувала у відрядженні та не брала участь у засіданні). Мовиться про "112 Україна", NewsOne, ZIK, які вже припинили мовлення.
Важливо Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення: фотодоказ
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