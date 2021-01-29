Премьер Денис Шмыгаль внес представление на назначение Юрия Витренко на должность вице-министра – министра энергетики 28 января. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался во время голосования.

Источник: 24 канал

Он объяснил свое решение. Об этом Разумков говорил на брифинге 29 января.

Интересно Новым министром энергетики может быть кто-то из действующих депутатов, – нардеп из "Слуги народа"

Относительно причин, почему он не голосовал за Витренко спикер назвал 2 главных фактора:

премии в размере 4 миллионов долларов за победу Нафтогаза над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже в 2019 году; тарифную политику.

И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я уже высказывал. Многие из народных депутатов, в том числе и я, говорили о том, что сегодня тяжело государству,

- отметил Разумков.

"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает миллионные премии, то я, думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция, и сочетать их не достаточно правильно и не достаточно эффективно", – считает Разумков.

Разумков сказал, что тарифы, прежде всего бьют по наименее защищенным слоям населения. И добавил, что к таким событиям как увеличение тарифов, надо готовиться экономически и информационно, чтобы сообщить людям, как это будет происходить, и как государство будет защищать их интересы.

Назначение Витренко: главное

Верховная Рада голосовала за назначение Витренко главой Минэнергетики еще 17 декабря. Тогда его провалили.

Исполняющим обязанности министра Витренко назначили уже на заседании Кабмина.

Впоследствии в "Слуге народа" сообщили, что кандидатуру Витренко в конце января снова вынесут на рассмотрение нардепов, отметив, что альтернативы ему на этом посту нет.

После этого Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики . Такое решение правительства не понравилось председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

. Такое решение правительства не понравилось председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Верховная Рада второй раз не смогла назначить Юрия Витренко на должность министра энергетики 28 января. За его кандидатуру проголосовали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.

Детально Не собрали голосов: Витренко не назначили первым вице-премьером – министром энергетики