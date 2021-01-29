Разумков не голосовал за назначение Витренко: почему
Премьер Денис Шмыгаль внес представление на назначение Юрия Витренко на должность вице-министра – министра энергетики 28 января. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался во время голосования.
Источник: 24 канал
Он объяснил свое решение. Об этом Разумков говорил на брифинге 29 января.
Интересно Новым министром энергетики может быть кто-то из действующих депутатов, – нардеп из "Слуги народа"
Относительно причин, почему он не голосовал за Витренко спикер назвал 2 главных фактора:
- премии в размере 4 миллионов долларов за победу Нафтогаза над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже в 2019 году;
- тарифную политику.
И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я уже высказывал. Многие из народных депутатов, в том числе и я, говорили о том, что сегодня тяжело государству,
- отметил Разумков.
"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает миллионные премии, то я, думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция, и сочетать их не достаточно правильно и не достаточно эффективно", – считает Разумков.
Разумков сказал, что тарифы, прежде всего бьют по наименее защищенным слоям населения. И добавил, что к таким событиям как увеличение тарифов, надо готовиться экономически и информационно, чтобы сообщить людям, как это будет происходить, и как государство будет защищать их интересы.
Назначение Витренко: главное
- Верховная Рада голосовала за назначение Витренко главой Минэнергетики еще 17 декабря. Тогда его провалили.
- Исполняющим обязанности министра Витренко назначили уже на заседании Кабмина.
- Впоследствии в "Слуге народа" сообщили, что кандидатуру Витренко в конце января снова вынесут на рассмотрение нардепов, отметив, что альтернативы ему на этом посту нет.
- После этого Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Такое решение правительства не понравилось председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
- Верховная Рада второй раз не смогла назначить Юрия Витренко на должность министра энергетики 28 января. За его кандидатуру проголосовали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.
Детально Не собрали голосов: Витренко не назначили первым вице-премьером – министром энергетики
Поделиться новостью