Спикер парламента Дмитрий Разумков хочет использовать Президента Украины Владимира Зеленского. Дело в том, что Разумков пришел к власти через "Слугу народа", а впоследствии, укрепив себя как политическое лицо, хочет уйти "в свободное плавание".

Источник: 24 канал

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко и добавил, что Разумков не имеет достаточно возможностей. Именно из-за этого ему пока точно не удастся организовать собственную политику.

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Фесенко заверил, что Разумков – очень перспективный и способный, но именно "Слуга народа" в предвыборной кампании Зеленского стала стартовой площадкой для него.

Я бы сказал так: Разумков хочет использовать Зеленского, как ракету-носителя – подняться вместе с Зеленским, а потом оторваться и уйти в самостоятельное плавание, на самостоятельную траекторию. Однако пока это рановато,

– отметил Фесенко.

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По словам Фесенко, Разумков рейтингово зависит от Зеленского. "Пока можно говорить не о самостоятельном, а об автономном плавании", – добавил политолог.

Он отметил, что очень важно, чтобы Разумков не повторил ошибок украинского политика Владимира Литвина. Он во времена Оранжевой революции пытался тоже начать собственную политическую карьеру.

"Он хотел сыграть на разногласиях между майданным и антимайданным лагерем, но он провалился в дыру между 2 лагерями. Потом ему даже не удалось войти в парламент. Такой риск существует для Дмитрия Разумкова. Поэтому я и говорю – еще рано отрываться от Зеленского, ему нельзя сейчас идти на какой-то прямой конфликт с президентом", – подытожил Фесенко.

Справка. Спикер парламента Дмитрий Разумков не поддержал блокировку телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, к которым имеет отношение лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Добавим, что он был единственным, кто воздержался во время голосования.

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