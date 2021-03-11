Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов неожиданно заявил, что после раскрытия информации о владельцах отечественных недр украинцы будут приятно удивлены. Эксперты предполагают, что речь идет о близком окружении Петра Порошенко.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Эксперт подчеркнул, что надо обратить внимание на то, в какой период выдавали эти разрешения.

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Он пояснил, если разрешения выдавали в период президентства Виктора Януковича, соответственно – это его ближайшее окружение получало согласие на обработку этих недр.

Но я думаю, что Данилов мог намекать на другое – что за время каденции Петра Порошенко кому-то из его тесного окружения могли выдавать эти разрешения. Может, и вообще структурам, аффилированным самим Порошенко,

– предположил Тизенгаузен.

Говорилось об известных людях, – Тизенгаузен

Он считает, что на следующем заседании все станет понятно. Если окажется, что разрешения выдавали каким-то фиктивным организациям, которые держат свои счета в оффшорах, то это нас не удивит.

"Потому Данилов и акцентировал на этом внимание – что это известные люди, о которых все говорят и сейчас находятся в активной политической фазе", – подытожил политтехнолог.

Справка. На брифинге СНБО Данилов упомянул о том, что существует определенный отчет Совета нацбезопасности и обороны Украины, в котором говорится, в частности, о ситуации с отечественными недрами.

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