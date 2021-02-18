В январе 2021 года в парламенте зарегистрировали 2 законопроекта, которые должны разрешить использование огнестрельного оружия. Один документ продвигают депутаты монобольшинства. Автором альтернативного является представитель оппозиции – нардеп от "Голоса".

В то же время у украинцев разделились мнения относительно легализации оружия. Больше об этом – в материале журналистов 24 канала.

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Киевлянин Геннадий Левитас с оружием на "ты" еще с юности. 4 года назад он поселился в новом жилом комплексе. Впоследствии в их ЖК начались кражи.

Поэтому вместе с соседями мужчина организовал охранные отряды на территории. Но люди выходят патрулировать свой район без оружия, поэтому легко могут столкнуться с вооруженным преступником и не иметь чем себя защитить.

Каждый раз думаешь, что человек может из кармана достать что угодно и нанести тебе повреждений. Поэтому оружие очень необходимо,

– рассказал сторонник закона об обороте гражданского огнестрельного оружия Геннадий Левитас.

Он отметил, что у человека может быть и заточка, и какое-то лезвие. Поэтому нужно быть всегда вооруженным.

В Раде зарегистрировали 2 законопроекта относительно оборота оружия

Разрешить украинцам использование огнестрелов должен новый закон. Их в январе 2021 года в парламенте зарегистрировали аж 2.

► Один продвигают народные депутаты из монобольшинства. Согласно ему, владелец оружия должен получить на него удостоверение с указанием категории. Впрочем защититься от нападающего на улице им не получится. Ведь в проекте закона речь идет только о самообороне дома. А за ношение на улице могут упрятать за решетку на срок до 10 лет.

"На сегодня уровень экономического, психологического развития нашего населения, к сожалению, не позволяет нам легализацию короткоствольного оружия", – заявил нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

► Альтернативный законопроект, разработанный профессиональным сообществом, носить огнестрельное оружие вне дома позволяет. Но обязывает его владельцев проходить специальные тренировки и юридический ликбез, чтобы каждый понимал, что такое самозащита и когда оружие можно использовать.

В основном проекте закона, который рекомендуется, есть огромный риск и несовершенство. Ведь после его принятия, будут чувствовать себя в безопасности только преступники. Потому что граждане так и не будут иметь права сопротивляться им с оружием в руках,

– пояснил депутат от "Голоса" Андрей Шараскин.



Различия в 2 законопроектах об обороте оружия / Скриншот с видео

Украинцы по-разному реагируют на легализацию оружия

Украинцам поставили вопрос – "хотели бы они в своем кармане, ради безопасности, носить пистолеты?". Ответы людей кардинально отличаются:

это опасно, люди неадекватные и могут не так использовать оружие;

каждая сволочь будет вести себя более или менее адекватно, ведь у другого человека может быть пистолет в кармане;

нас ожидают массовые беспорядки в ближайшее время, и когда будет много оружия на улице, это может очень трагически закончиться.

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